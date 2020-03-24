У Криничанській ОТГ організували безкоштовну доставку ліків та продуктів літнім людям
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
Так, люди похилого віку можуть надати список найнеобхіднішого. Представники релігійних конфесій, підприємці, просто небайдужі волонтери все придбають та безкоштовно принесуть їм додому. Оплатити потрібно буде тільки суму у чеку. Таким чином громада намагається убезпечити тих, хто у групі ризику.
Нагадаємо, 20 березня Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Дніпропетровській області. На дорогах запрацювали контрольно-перепускні пункти, та розпочали курсувати автомобілі із гучномовцями для інформування людей про необхідність дотримуватися умов карантину.
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