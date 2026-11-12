Співачка Даша Аста'єва розповіла, як дізналась про зраду коханого

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Співачка Даша Астаф'єва розповіла про неприємний досвід зі зрадою. Виявилось, що її коханий зрадував їй з її знайомою

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Артистка розповіла, що у неї та її колишнього був один iPad на двох. Саме в цьому гаджеті вона випадково побачила переписку, яка змусила її сумніватись у її стосунках.

"У нас був один на двох iPad, і я колись зайшла і там просто переписка з моєю знайомою. Такі слова, які переходять межу", - каже Даша Астаф'єва.

Проте спочатку чоловік пояснив ситуацію таким чином, що співачка навіть повірила. Згодом все ж виявилось, що вона мала рацію, і зрада дійсно була.

"Боже, ну я така була чумна, мені вигадували якісь історії, і потім все це через деякий час підтверджувалось. Блін, це неприємно", - каже артистка.

Довідка. Даша Астаф'єва — українська співачка, модель. Після початку повномасштабної війни вона приєдналась до волонтерського руху, який допомагає українській армії. Восени 2022 року вона запустила застосунок з озвучення аудіокниг українською мовою. Згодом вона зізналась, що засновником проєкту є її коханий.