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12 листопада 2026, 22:15

На Буковині інтернет-аферисти виманили гроші за допомогою ШІ

12 листопада 2026, 22:15
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Фото: Нацполіція
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На Буковині аферисти виманили в чоловіка гроші. Вони обманули його за допомогою штучного інтелекту

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

39-річний житель Новодністровська звернувся до поліції. Він розповів, що невідома особа під приводом надання допомоги у видаленні відеоконтенту, згенерованого штучним інтелектом, та розміщеного на інтернет-ресурсі, заволоділа його грошима.

Він довірився аферисту, який обіцяв видалити з мережі відео з його зображенням, та перерахував йому 12 тисяч гривень.

"Відомості про факт незаконного заволодіння коштами громадянина поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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