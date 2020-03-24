Таксі 579 возитиме медиків безкоштовно
До ініціативи "Підвези лікаря" долучилася служба таксі 579. Вона буде надавати безплатні послуги довозу та відвозу лікарів під час карантину
До ініціативи "Підвези лікаря" долучилася служба таксі 579. Вона буде надавати безплатні послуги довозу та відвозу лікарів під час карантину
Про це повідомляє МОЗ України, пише RegioNews.
Послуга доступна в Чернівцях, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному.
Викликати таксі медики можуть за телефоном 579 або 099 615 9595.
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