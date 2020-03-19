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19 березня 2020, 13:34 7

Мешканці Радомишля просять допомогти працівникам на блок-постах з масками

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19 березня 2020, 13:34 7
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У місті Радомишль Житомирської області на блок-постах навколо міста фіксується гостра необхідність в медичних масках
Фото: flickr
У місті Радомишль Житомирської області на блок-постах навколо міста фіксується гостра необхідність в медичних масках

Про це повідомила у Facebook жителька Радомишля Таїсія Василюк, передає RegioNews.

"Від сьогоднішнього дня існує 8 блок-постів з працівниками нацгвардії, нацполіції та медичними працівниками, які проводять скрінінг всіх пасажирів. Звертаюсь з єдиним проханням - допомогти з медичними масками, хоча б для працівників на блок-постах", - йдеться в повідомленні.

Вона також повідомила, що паніки в громадян не має, продуктів достатньо, більшість громадян самоізолювались.

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Нагадаємо, Радомишль - одне із двох українських міст із зафіксованим летальним випадком захворювання на коронавірусну інфекцію. 12 березня 2020 року в місті виявлено жінку з ознаками коронавірусу, хвора померла.

Станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.


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