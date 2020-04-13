Найкраще самоізоляції дотримуються в Одесі та Києві, найгірше – на Буковині та Луганщині

Чернівецька область, де найбільше інфікованих COVID-19, має найменшу кількість жителів, які дотримуються самоізоляції під час карантину

Чернівецька область, де найбільше інфікованих COVID-19, має найменшу кількість жителів, які дотримуються самоізоляції під час карантину

Компанія "Київстар" опублікувала онлайн-карту щодо самоізоляції населення в усіх регіонах України, пише RegioNews.



На карту нанесли відсоткову частку людей, які не переміщалися більше, ніж на тисячу метрів від зони переважного свого положення.

За даними карти, найкраще в Україні дотримуються самоізоляції жителі Одеської області (21,89%) та Київщини (29,22%).

Чернівецька область, яка лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом COVID-19, має чи найменшу кількість жителів, які дотримуються самоізоляції - 8,54%. Гірше із самосвідомістю лише на Луганщині - 7,29%.

При цьому сусідні області з великою кількістю заражень виявилися не набагато дисциплінованішими: Івано-Франківська область - 15,82%, Тернопільська – 15,84%, Вінницька – 13,6%.





Як зазначається на сайті "Київстару", індекс дотримання самоізоляції розраховано на основі аналітики зміни базових станцій групами абонентів Київстар і віддалення від зони переважного положення на радіус більше 1000 метрів.

Під зоною переважного положення розуміється місце, де сукупна група абонентів здійснює найбільшу кількість мобільних активностей у неробочий вечірній та нічний час, а також у вихідні дні.

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