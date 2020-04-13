09:12  13 квітня
Рада планує відсіювати правки до "антиколомойського" закону
09:50  13 квітня
Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3102
12:32  13 квітня
У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька
журналіст
13 квітня 2020, 18:36 3

Найкраще самоізоляції дотримуються в Одесі та Києві, найгірше – на Буковині та Луганщині

Читайте также
на русском языке
13 квітня 2020, 18:36 3
Читайте также на русском языке
Чернівецька область, де найбільше інфікованих COVID-19, має найменшу кількість жителів, які дотримуються самоізоляції під час карантину
Чернівецька область, де найбільше інфікованих COVID-19, має найменшу кількість жителів, які дотримуються самоізоляції під час карантину

Компанія "Київстар" опублікувала онлайн-карту щодо самоізоляції населення в усіх регіонах України, пише RegioNews.

На карту нанесли відсоткову частку людей, які не переміщалися більше, ніж на тисячу метрів від зони переважного свого положення.

За даними карти, найкраще в Україні дотримуються самоізоляції жителі Одеської області (21,89%) та Київщини (29,22%).

Чернівецька область, яка лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом COVID-19, має чи найменшу кількість жителів, які дотримуються самоізоляції - 8,54%. Гірше із самосвідомістю лише на Луганщині - 7,29%.

При цьому сусідні області з великою кількістю заражень виявилися не набагато дисциплінованішими: Івано-Франківська область - 15,82%, Тернопільська – 15,84%, Вінницька – 13,6%.



Як зазначається на сайті "Київстару", індекс дотримання самоізоляції розраховано на основі аналітики зміни базових станцій групами абонентів Київстар і віддалення від зони переважного положення на радіус більше 1000 метрів.

Під зоною переважного положення розуміється місце, де сукупна група абонентів здійснює найбільшу кількість мобільних активностей у неробочий вечірній та нічний час, а також у вихідні дні.

Читайте також: Майже половина киян вважає, що коронавірус їм не загрожує

Не довіряють нікому: жодна з владних інституцій не змогла набрати бодай 50% підтримки електорату у боротьбі з COVID-19


самоізоляція рейтинг коронавірус Україна
Як поширюється короновірус в Одеській області: інтерактивна мапа
13 квітня 2020, 18:06
Майже половина киян вважає, що коронавірус їм не загрожує
13 квітня 2020, 17:40
У Києві найвищі рейтинги у Кличка, а "Слуга народу" суттєво втратила підтримку
13 квітня 2020, 15:59
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 квітня 2020, 11:49
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
07 квітня 2020, 11:49
Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
07 квітня 2020, 17:49
Останні Популярні
Геннадій Москаль
Ганна Новосад
Олександр Хорсуненко
Всі блоги »
Львів: чому Зеленський перший на виліт, а Вакарчуку варто приготуватися
13 квітня 2020, 14:00
Коронавірус в Україні та світі: невтішне порівняння статистики
13 квітня 2020, 10:32
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »