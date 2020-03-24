В Одесі залишать 10 маршрутів та введуть спецперепустки на проїзд
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
Крім того, через три дні в громадський транспорт будуть пускати лише громадян зі спецперепустками, які буде видавати мерія.
"У найближчі три дні з'являться перепустки, ми вже замовили їх, і вони будуть роздані департаментам мерії. Ті почнуть поширювати їх серед підприємств, які вони керують. Наприклад, якщо журналіст захоче отримати таку перепустку, то повинен звернутися до департаменту інформації міськради", - розповів директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Олександр Ілько.
Перевіряти перепустки поки зобов'яжуть водіїв, але департамент транспорту звернувся в поліцію з проханням виділити співробітників, які займуться цією роботою.
Крім того, муніципалітет вирішив скоротити міську автобусну мережу, залишивши тільки десять маршрутів: №146, 121, 214, 232, 127, 242, 165, 191, 220 і 201.
"При цьому в роботу двох останніх вносяться зміни, вони обидва будуть проїзджати через Косовську вулицю, де розташовуються підрозділи мерії", — сказав чиновник.
За словами Олександра Ілько, перевізникам поставили завдання витримувати інтервал між автобусами в п'ять-сім хвилин, тому збільшать кількість автобусів.
Нагадаємо, що прокурор однієї з прокуратур Одеси захворів коронавірусом - днями у нього піднялася температура і його відвезли до Києва.
Раніше повідомлялося, що в Одесу прибув спецлітак з Києва з тестами на коронавірус.
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