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24 березня 2020, 18:00

В Одесі залишать 10 маршрутів та введуть спецперепустки на проїзд

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24 березня 2020, 18:00
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В Одесі з завтрашнього дня, 25 березня, в транспорті можна буде проїхати пред'явивши водію або кондуктору службове посвідчення або довідку з місця роботи, а також документ, що посвідчує особу
Фото: unsplash
В Одесі з завтрашнього дня, 25 березня, в транспорті можна буде проїхати пред'явивши водію або кондуктору службове посвідчення або довідку з місця роботи, а також документ, що посвідчує особу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Крім того, через три дні в громадський транспорт будуть пускати лише громадян зі спецперепустками, які буде видавати мерія.

"У найближчі три дні з'являться перепустки, ми вже замовили їх, і вони будуть роздані департаментам мерії. Ті почнуть поширювати їх серед підприємств, які вони керують. Наприклад, якщо журналіст захоче отримати таку перепустку, то повинен звернутися до департаменту інформації міськради", - розповів директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Олександр Ілько.

Перевіряти перепустки поки зобов'яжуть водіїв, але департамент транспорту звернувся в поліцію з проханням виділити співробітників, які займуться цією роботою.

Крім того, муніципалітет вирішив скоротити міську автобусну мережу, залишивши тільки десять маршрутів: №146, 121, 214, 232, 127, 242, 165, 191, 220 і 201.

"При цьому в роботу двох останніх вносяться зміни, вони обидва будуть проїзджати через Косовську вулицю, де розташовуються підрозділи мерії", — сказав чиновник.

За словами Олександра Ілько, перевізникам поставили завдання витримувати інтервал між автобусами в п'ять-сім хвилин, тому збільшать кількість автобусів.

Нагадаємо, що прокурор однієї з прокуратур Одеси захворів коронавірусом - днями у нього піднялася температура і його відвезли до Києва.

Раніше повідомлялося, що в Одесу прибув спецлітак з Києва з тестами на коронавірус.

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