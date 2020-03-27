Летичівська ЦРЛ отримає апарат штучної вентиляції легень від телеведучої Маші Єфросиніної
У Летичівську центральну районну лікарню на Хмельниччині надійде сучасний апарат штучної вентиляції легень HAMILTON-C3
У Летичівську центральну районну лікарню на Хмельниччині надійде сучасний апарат штучної вентиляції легень HAMILTON-C3
Про це 26 березня на своїй сторінці в Instagram анонсувала українська телеведуча і засновниця серії благодійних заходів Марія Єфросініна, пише RegioNews.
За її словами, середня вартість обладнання становить близько 30 тис. євро. Посприяла в покупції ШВЛ корпорація "Біосфера”.
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