У Летичівську центральну районну лікарню на Хмельниччині надійде сучасний апарат штучної вентиляції легень HAMILTON-C3

У Летичівську центральну районну лікарню на Хмельниччині надійде сучасний апарат штучної вентиляції легень HAMILTON-C3

Про це 26 березня на своїй сторінці в Instagram анонсувала українська телеведуча і засновниця серії благодійних заходів Марія Єфросініна, пише RegioNews.

За її словами, середня вартість обладнання становить близько 30 тис. євро. Посприяла в покупції ШВЛ корпорація "Біосфера”.