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17 квітня 2020, 17:33 5

Вінницька облрада вирішила не доплачувати медикам за боротьбу з COVID-19

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17 квітня 2020, 17:33 5
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16 квітня відбулася позачергова онлайн-сесія Вінницької облради. Депутати мали розглянути виділення коштів з бюджету області на доплати медикам, які борються з розповсюдженням коронавірусу, але це питання зняли з порядку денного, сподіваючись на виплати лікарям з державного бюджету
Фото: Shutterstock
16 квітня відбулася позачергова онлайн-сесія Вінницької облради. Депутати мали розглянути виділення коштів з бюджету області на доплати медикам, які борються з розповсюдженням коронавірусу, але це питання зняли з порядку денного, сподіваючись на виплати лікарям з державного бюджету

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Вінницької обласної ради.

Попередньо була пропозиція розглянути питання про встановлення доплати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті ліквідацією коронавірусу. Однак, голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм Геннадій Мазур запропонував зняти з розгляду цієї сесії зазначене питання.

"З держбюджету на ці доплати поки не виділено жодної копійки, тому ми коштом обласного бюджету виділили ці гроші за березень, – зазначив Геннадій Мазур. – Йдеться про відповідні доплати лікаря в розмірі 300% від посадового окладу. Однак, щоб не дублювати постанову Кабінету Міністрів №246, яка передбачає ці виплати, пропоную зняти це питання саме з цієї сесії й зачекати виділення Урядом у квітні цих грошей. Якщо виплати не будуть здійснені, тоді за квітень ми знову підставимо плече і проведемо ці виплати коштом обласного бюджету".

Нагадаємо, голова Вінницької ОДА Скальський вважає масове зараження лікарів "їх власною необачністю".

Також у Вінниці з пологового будинку, в якому був осередок коронавірусу, звільнилися 15 медпрацівників.


Вінницька область Вінниця облрада медики лікарі зарплати
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