Харківські бізнесмени "скинулися" на апарати УЗД для міських лікарень
Про це повідомляється на сайті міськради, передає RegioNews
Апарати "Versana Essential" виробництва компанії "GE Healthcare" ("General Electric") отримають лікарні №6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 25, 27, 28 і 31, дитяча лікарня №19 і лікарня швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. А. В. Мещанінова.
Апарати УЗД придбали харківські бізнесмени: 11 апаратів передав засновник ТОВ "Хлібокомбінат "Кулиничі" Володимир Мисик, а три - директор IT-компанії "NIX" Ігор Брагінський.
Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що в умовах поширення коронавіруса апарати УЗД необхідні, щоб швидше діагностувати супутні захворювання у людей з коронавірусом.
Також, вона нагадала, що за кошти міського бюджету для харківських лікарень було придбано п'ять швейцарських апаратів штучної вентиляції легенів, і постачання діагностичної і дихальної апаратури, засобів індивідуального захисту, антибіотиків, дезинфікуючих засобів продовжиться. При цьому віце-мер повідомила, що списки необхідного постійно доповнюються.
Нагадаємо, що в будівлю Харківської обласної ради, що по вул. Сумська, 64, завітали працівники санепідслужби для проведення дезінфекції.
Причиною том стала інформація про те, що коронавірус виявили у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - Вікторії, яка повернулася з Франції, але в Харків не приїжджала.
Стало відомо, що вірус підхопив і сам чиновник. Його госпіталізували. При цьому після повернення з Європи він приїжджав у Харків і ходив на роботу в облраду. Сім'я Скоробагачів проходить лікування в київській клініці.
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