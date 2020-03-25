Харківські бізнесмени "скинулися" на апарати УЗД для міських лікарень

Харківські бізнесмени придбали 14 нових апарату ультразвукової діагностики, які відправлять в міські лікарні

Фото: Харківська міськрада

Харківські бізнесмени придбали 14 нових апарату ультразвукової діагностики, які відправлять в міські лікарні

Про це повідомляється на сайті міськради, передає RegioNews

Апарати "Versana Essential" виробництва компанії "GE Healthcare" ("General Electric") отримають лікарні №6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 25, 27, 28 і 31, дитяча лікарня №19 і лікарня швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. А. В. Мещанінова.

Апарати УЗД придбали харківські бізнесмени: 11 апаратів передав засновник ТОВ "Хлібокомбінат "Кулиничі" Володимир Мисик, а три - директор IT-компанії "NIX" Ігор Брагінський.

Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що в умовах поширення коронавіруса апарати УЗД необхідні, щоб швидше діагностувати супутні захворювання у людей з коронавірусом.

Також, вона нагадала, що за кошти міського бюджету для харківських лікарень було придбано п'ять швейцарських апаратів штучної вентиляції легенів, і постачання діагностичної і дихальної апаратури, засобів індивідуального захисту, антибіотиків, дезинфікуючих засобів продовжиться. При цьому віце-мер повідомила, що списки необхідного постійно доповнюються.

Нагадаємо, що в будівлю Харківської обласної ради, що по вул. Сумська, 64, завітали працівники санепідслужби для проведення дезінфекції.

Причиною том стала інформація про те, що коронавірус виявили у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - Вікторії, яка повернулася з Франції, але в Харків не приїжджала.

Стало відомо, що вірус підхопив і сам чиновник. Його госпіталізували. При цьому після повернення з Європи він приїжджав у Харків і ходив на роботу в облраду. Сім'я Скоробагачів проходить лікування в київській клініці.