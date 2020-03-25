У Львові забезпечують самотніх та людей літнього віку

У Львові працює "гаряча лінія" та пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям

Фото: Львівська міська рада

У Львові працює "гаряча лінія" та пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Запрошую всіх долучатися: Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді центр збирає крупи, продукти довготривалого зберігання, дорослі підгузки. Наразі більше волонтерів не потрібно, вже багато людей зголосилось. Вони щодня передають продуктові набори тим, хто потребує. Дякую всім, хто допомагає", — сказав мер Львова Андрій Садовий.

Фахівцями центру виявлено понад 200 нужденних осіб, які потребували негайної допомоги. 134 людям вже здійснено оперативну доставку. Решті - найближчим часом.

"Хочу наголосити на тому, що у Львові працює "гаряча лінія" та пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям. На "гарячу лінію" можуть звертатися люди, які є одинокими, і не можуть самі собі купити продукти, тому що хворі або є в групі ризику. У Центрі приймають дзвінки і від волонтерів, які хочуть надати допомогу", — розповіла керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна.

Пункт збору гуманітарної допомоги працює щоденно (пн-пт) з 10.00 до 18.00 год. за адресою: вул. Театральна, 10, 2-й поверх, приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Перш ніж принести допомогу, просять зателефонувати на номер "гарячої лінії" 0−800−301−205.

Речі та продукти обов'язково повинні бути фабрично фасовані. Домашня консервація не приймається.

Перелік необхідних продуктів харчування: борошно, супи, каші (швидкого приготування), макарони, крупи, цукор, олія, солодощі (печиво, шоколад, згущене молоко), чай, кава, дитяче харчування, консерви, питна вода.

Засоби особистої гігієни: памперси (для дітей та для дорослих), пеленки одноразові, вологі серветки, туалетний папір і сухі серветки, засоби жіночої гігієни, мило.

Медичні засоби: жарознижуючі препарати, антисептики, маски, рукавички, перев’язочний матеріал (бинт, пластир).

Нагадаємо, у Львові, Івано-Франківську та Тернополі шукають волонтерів для боротьби з коронавірусом. У Львові й Тернополі шукають медиків-добровольців, в Івано-Франківську волонтерів для допомоги самотнім.

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