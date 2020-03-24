Дніпро закупив першу партію медобладнання для лікування хворих коронавірусом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.
До лікарні надійшли два двоканальні електрокардіографи та пульсоксиметри для вимірювання рівня кисню у крові дітей, засоби індивідуального захисту для персоналу, які розраховані на місяць, та засоби для проведення дезінфекції, яких має вистачити на три місяці.
Також очікується надходження 35 апаратів для штучної вентиляції легень і 30 кисневих концентраторів.
Нагадаємо, що на придбання устаткування, зокрема і засобів захисту, у Дніпрі виділено 98 мільйонів гривень.
У Дніпрі дві людини захворіли коронавірусом. Загалом в Україні станом на 24 березня зафіксовано 84 випадки інфікування covid-19.
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