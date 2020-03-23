У Радомишлі містяни самостійно збирають кошти на апарат ШВЛ
Мешканці Радомишля, міста де від коронавірусу померла перша українка, самотужки збирають кошти на апарат штучної вентиляції легень. Бо з техніки, яку забезпечила їм держава є лише військова
Мешканці Радомишля, міста де від коронавірусу померла перша українка, самотужки збирають кошти на апарат штучної вентиляції легень. Бо з техніки, яку забезпечила їм держава є лише військова
Про це пише RegioNews.
Радомишльські активісти активно ширять у соцмережах прохання до місцевих жителів скинутися хто скільки може на апарат штучної вентиляції легень для районної лікарні. Коштує такий апарат понад 140 тисяч гривень.
На допомогу від Житомирської області та від державної влади вони не сподіваються.
Також користувачі соцмереж поширюють фото військової техніки на дорогах Радомишля. Кажуть, транспортом "забезпечив" міністр Аваков.
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Раніше мешканці Радомишля просили допомогти працівникам на блок-постах з масками.
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