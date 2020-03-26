Одеським підприємцям влаштували "податкові канікули" на період карантину
Відповідне рішення було затверджено на виконкомі 26 березня, передає RegioNews.
Заступник Мера Олесь Янчук зазначив, що на період карантину необхідно підтримати підприємців. Він вніс пропозицію звільнити від плати за оренду підприємців, які використовують тимчасові споруди та елементи вуличної торгівлі, які знаходяться у комунальній власності.
"Думаю, це справедливо позбавити підприємців на час карантину від обов'язкових платежів за розміщення реклами на непрацюючих об'єктах, за оренду твердого покриття (землі - ред.) під літніми майданчиками і під тими тимчасовими спорудами, які зараз не працюють", — сказав Янчук
Виконком підтримав пропозицію частково. Так, від арендрой плати звільнили підприємців, які торгують продуктами, паливом, засобами гігієни, медикаментами, засобами зв'язку, які займаються банківською або страховою справою, або володіють кафе з доставкою.
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