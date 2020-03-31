Одеських лікарів закликали не мовчати про заборону робити тести на COVID-19 і відсутнвсть засобів захисту

В Одесі медичних працівників закликають розповідати про те, що вони не забезпечені засобами захисту і про те, що їм доводиться контактувати з хворими на пневмонію, яким не роблять аналізи на коронавірус

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В Одесі медичних працівників закликають розповідати про те, що вони не забезпечені засобами захисту і про те, що їм доводиться контактувати з хворими на пневмонію, яким не роблять аналізи на коронавірус

Про це пише у своєму пості у Facebook голова БФ "Корпорація Монстрів" Катерина Ножевнікова, передає RegioNews.

Голова благодійного фонду зазначає, що їй надходить в день десятки повідомлень від лікарів. Медпрацівники скаржаться, що немає чіткого алгоритму проведення тестів на коронавірус і часто хворих з інфекцією везуть не в спеціалізовану лікарню, а будь-яку районну.

" (Медикам забороняють розповідати – ред." про те, що не дозволяють робити тестування згідно наказу 663 (наказ №663 "Про оптимізацію заходів по недопущенню занесення і розповсюдження на території України випадків COVID-19" - ред.) при відсутності у пацієнта епідеміологічного аналізу та знаходження в контактній країні. Про те, що в обласну привезли жінку з двосторонньою полісегментарною пневмонією, яку відмовилися госпіталізувати і тестувати в інфекційній лікарні, тому що "вона не була за кордоном". Про чоловіка в районній лікарні, у якого ввечері підвищилася температура, а вже вранці сатурація була 56% (відсоток оксигенірованого гемоглобіну, вміст кисню в крові – ред.) і через годину зупинка серця. Реанімували 11 осіб. Всі лікарі тепер по суті контактні. Але хто ж знає, чим хворий пацієнт - тестів як не було так і немає. У 10 лікарні жінка з пневмонією лежала 8 днів. Переведена до інфекційного відділення, підтверджений COVID-19. Питання, що з лікарями в десятій? Скільки змін контактувало з пацієнтом? Хто їх ізолював? Відповідей немає", - пише волонтер.

Крім того, медикам заборонили говорити про те, що не вистачає необхідної апаратури, ліків, засобів захисту для медпрацівників.

У зв'язку з цим лікарів закликають не мовчати, а публічно розповідати про реальну ситуацію в лікарнях

"Але ви досі не зрозуміли, що потрібно боротися і за себе теж. Самим. А ті, хто повинен вас забезпечити всім досі не зрозуміли, що полетіти на літаку лікуватися в іншу країну не вийде", - написала волонтер.

Варто зазначити, що в коментарях під дописом користувачі соцмережі висловили свою думку. Багато хто впевнені, що медики бояться втратити робоче місце і потім не влаштуватися на нове. Також пролунала думка, що ситуацію вже не врятувати, так як пневмоніями з незрозумілою етіологією одесити хворіють з осені, але діагностувати коронавірус не було чим, тому вірус "гуляє" містом давно.

А щоб хоч якось допомогти медикам, волонтери Одеси розвозять у лікарні захисні маски, окуляри, костюми.

Так, співробітникам швидкої роздали 1800 пар окулярів. В міську лікарню №5 передали 50 пар окулярів, 100 захисних костюмів, 4 тисячі рукавичок., респіратори ffp2с клапаном — 150 шт. і 150 л деззасобів.

У Дитячу міську лікарню №3 передали 160 пар окулярів, 400 респіраторів, 55 л деззасобів, 2 безконтактних термометра, 240 штук підкладних пелюшок, 250 захисних костюмів, 3 тис. бахіл.

Єврейській лікарні волонтери передали 20 тис. рукавичок, 90 л деззасобу, 300 захисних костюмів, 160 пар окулярів, два безконтактних термометра, 3 тис. бахіл, 480 штук підкладних пелюшок і стільки ж дорослих памперсів.

Для опорної лікарні м. Ізмаїл волонтери від меценатів отримали 500 літрів деззасобу, засоби гігієни.

А тим часом в Одеській області лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання COVID-19. Щодо останніх двох стало відомо сьогодні, 31 березня.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України заявило про оновлення алгоритмів надання стаціонарного лікування пацієнтам з коронавірусною інфекцією. Так, згідно з оновленим медичним стандартам,лікування має обов'язково надаватися хворим при ознаках пневмонії або дихальної недостатності.

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