Миколаївська область єдина без хворих на COVID-19, але й гірше підготовлена до епідемії
Про це повідомляє RegioNews посилаючись на дані Національної служби здоров'я України.
В Україні створена база з 240 установ, куди будуть госпіталізувати пацієнтів з COVID-19. Кожна область оцінює свої можливості і подає інформацію про кількість медустанов, готових прийняти хворих, кількості ліжок, апаратів ШВЛ і так далі.
У Миколаївській області узгоджені госпітальними базами всього чотири медустанови: Первомайська центральна районна лікарня, Міська лікарня №1 в Миколаєві, пологовий будинок №1 у Миколаєві та Миколаївська обласна інфекційна лікарня. Варто зазначити, що в сусідніх областях підготовлених медустанов більше. Приміром, у Херсонській - десять, а в Одеській - сім.
По Україні найменше в Миколаївській області анастезіологів – 19, а також лікарів інфекціоністів, терапевтів і педіатрів – 39.
На сесії обласної ради, яка відбулася у п'ятницю, 27 березня, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської області Павло Георгієв розповів, які обласні лікарні будуть першими, куди привезуть хворих на Covid-19.
За його словами, Первомайська 1-а міська лікарня стане першою лінією для боротьби з коронавірусом, там планують відкрити центр на 12 ліжок. Друга лінія – це Южноукраїнськ та Новий Буг. Ці всі лікарні подані в Національну службу здоров'я і МОЗ.
А от з придбанням апаратів ШВЛ ситуація складніше. Депутати Миколаївської обласної ради проголосували за розподіл понад 109 млн грн на боротьбу з коронавірусом тільки в п'ятницю, тому з купівлею апаратів можуть виникнути проблеми. Георгієв розповів, що область зможе отримати апарати штучної вентиляції легенів, які необхідні для лікування хворих на коронавірус, тільки до кінця квітня - середини травня за умови повної передоплати зараз.
Тим не менш в Миколаївській області є невеликий запас часу, адже станом на 10:00 30 березня в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19.
За інформацією Миколаївської ОДА, наразі в інфекційних стаціонарах області на лікуванні знаходиться 12 людей з підозрою на COVID-19. Всього лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 44 особи. Двоє людей відмовились від лабораторного обстеження.
Варто нагадати, що станом на 10:00 зранку 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання на коронавірус.
- Вінницька область — 23 випадки;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 8 випадків;
- Донецька область — 6 випадків;
- Житомирська область — 5 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 11 випадків;
- Івано-Франківська область — 41 випадок;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- Київ — 102 випадки;
- Київська область — 49 випадків;
- Львівська область — 6 випадків;
- Луганська область — 2 випадки;
- Одеська область — 8 випадків;
- Полтавська область — 1 випадок;
- Рівненська область — 11 випадків;
- Сумська область — 9 випадків;
- Тернопільська область — 60 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 2 випадки;
- Чернівецька область — 75 випадків;
- Черкаська область — 50 випадків;
- Чернігівська область — 2 випадки.
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