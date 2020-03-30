10:43  30 березня
Коронавірус в Україні: зафіксовано вже 480 випадків хвороби
09:10  30 березня
Відставка міністрів та бюджет: Верховна Рада збереться на позачергове засідання
12:32  30 березня
У Києві стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом - Кличко
UA | RU
UA | RU
30 березня 2020, 12:32 4

Миколаївська область єдина без хворих на COVID-19, але й гірше підготовлена до епідемії

Читайте также
на русском языке
30 березня 2020, 12:32 4
Читайте также на русском языке
Миколаївська область стала єдиною, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, але вона і менш підготовлена до масової госпіталізації хворих
Фото: ОДА
Миколаївська область стала єдиною, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, але вона і менш підготовлена до масової госпіталізації хворих

Про це повідомляє RegioNews посилаючись на дані Національної служби здоров'я України.

В Україні створена база з 240 установ, куди будуть госпіталізувати пацієнтів з COVID-19. Кожна область оцінює свої можливості і подає інформацію про кількість медустанов, готових прийняти хворих, кількості ліжок, апаратів ШВЛ і так далі.

У Миколаївській області узгоджені госпітальними базами всього чотири медустанови: Первомайська центральна районна лікарня, Міська лікарня №1 в Миколаєві, пологовий будинок №1 у Миколаєві та Миколаївська обласна інфекційна лікарня. Варто зазначити, що в сусідніх областях підготовлених медустанов більше. Приміром, у Херсонській - десять, а в Одеській - сім.

По Україні найменше в Миколаївській області анастезіологів – 19, а також лікарів інфекціоністів, терапевтів і педіатрів – 39.

На сесії обласної ради, яка відбулася у п'ятницю, 27 березня, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської області Павло Георгієв розповів, які обласні лікарні будуть першими, куди привезуть хворих на Covid-19.

За його словами, Первомайська 1-а міська лікарня стане першою лінією для боротьби з коронавірусом, там планують відкрити центр на 12 ліжок. Друга лінія – це Южноукраїнськ та Новий Буг. Ці всі лікарні подані в Національну службу здоров'я і МОЗ.

А от з придбанням апаратів ШВЛ ситуація складніше. Депутати Миколаївської обласної ради проголосували за розподіл понад 109 млн грн на боротьбу з коронавірусом тільки в п'ятницю, тому з купівлею апаратів можуть виникнути проблеми. Георгієв розповів, що область зможе отримати апарати штучної вентиляції легенів, які необхідні для лікування хворих на коронавірус, тільки до кінця квітня - середини травня за умови повної передоплати зараз.

Тим не менш в Миколаївській області є невеликий запас часу, адже станом на 10:00 30 березня в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19.

За інформацією Миколаївської ОДА, наразі в інфекційних стаціонарах області на лікуванні знаходиться 12 людей з підозрою на COVID-19. Всього лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 44 особи. Двоє людей відмовились від лабораторного обстеження.

Варто нагадати, що станом на 10:00 зранку 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання на коронавірус.

  • Вінницька область — 23 випадки;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 8 випадків;
  • Донецька область — 6 випадків;
  • Житомирська область — 5 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 11 випадків;
  • Івано-Франківська область — 41 випадок;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • Київ — 102 випадки;
  • Київська область — 49 випадків;
  • Львівська область — 6 випадків;
  • Луганська область — 2 випадки;
  • Одеська область — 8 випадків;
  • Полтавська область — 1 випадок;
  • Рівненська область — 11 випадків;
  • Сумська область — 9 випадків;
  • Тернопільська область — 60 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 2 випадки;
  • Чернівецька область — 75 випадків;
  • Черкаська область — 50 випадків;
  • Чернігівська область — 2 випадки.

коронавірус Миколаївська ОДА карантин гроші медицина COVID-19 лікарні
Хто і чим допомагає Чернівцям у боротьбі з коронавірусом
30 березня 2020, 12:15
У Харкові ще дві підозри на коронавірус, а городяни продовжують смажити шашлики в парках
30 березня 2020, 11:09
В Україні посилили карантин
30 березня 2020, 11:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 березня 2020, 10:57
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
28 березня 2020, 17:49
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Яніна Соколовська
Владислав Чечоткін
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Кіровоградський гамбіт: як місцеві бізнесмени розіграли між собою півторамільйонний тендер
30 березня 2020, 12:30
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став головний медичний чиновник
27 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »