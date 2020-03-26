На Закарпатті встановлять пункти пропуску на перевалах та автошляхах

До 24 квітня в області введено надзвичайну ситуацію

Фото: Прикордонна служба

До 24 квітня в області введено надзвичайну ситуацію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Закарпатської облдержадміністрації Олексія Гетманенка у Facebook.

Починаючи із 00.00 год. 27 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року на території області зупиняють роботу всіх ринків за винятком оптових, призупинено роботу відділень для приготування та прийому їжі, кави, інших напоїв, розміщених на АЗС.

Призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блок-постів на Ужоцькому перевалі (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород), Торунському (Вишківському) перевалі (автодорога Р-21 Долина-Хуст);

Встановлено контрольно-пропускні пункти, проводитимуть температурний скринінг тих, хто в'їжджає на територію області на Яблунецькому перевалі (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів), Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Продовжено до 24 квітня карантинні заходи за винятком спеціалізованих магазинів із торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами і агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв'язку. Одночасно у приміщенні може перебувати 1 особа на 10 квадратних метрів, персонал має бути забезпечений засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, Коронавірус: в Україні вже п'ять смертельних випадків. В Івано-Франківській області померла жінка, яка 23 березня разом із чоловіком потрапила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію.

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