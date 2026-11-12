"Хоча б собачу будку собі взяти": наречений Лесі Нікітюк жорстко висловився про допомогу військовим

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Наречений Лесі Нікітюк давно служить у війську. Нещодавно він переніс реабілітацію та повернувся на службу. Він висловився на тему нерухомості для військових

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дмитро Бабчук обурився, що доки деякі люди наживаються на державному бюджеті, військові та ветерани, які втратили свої домівки через війну, змушені місяцями чекати на підтримку.

Сам він опинився у схожій ситуації: його квартира знаходиться в окупованому місяці. Він подав заявку на отримання житлового ваучера на 2 мільйони гривень, але вже 10 місяців чекає на допомогу.

"Ти такий військовий, який втратив квартиру, бо твоє місто окупували, подався на ваучер 2 мільйони грн, щоб хоча б собачу будку собі взяти, і чекаєш вже 10 місяців той ваучер, але кажуть, що, на жаль, у бюджеті немає коштів на це", - каже Дмитро Бабчук.

Раніше Дмитро переніс операцію на нозі. Після реабілітації він повідомив про повернення на службу.

Нагадаємо, що влітку Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.