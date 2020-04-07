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07 квітня 2020, 14:12

Львівщина: коли і де розмістять КПП

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07 квітня 2020, 14:12
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Уночі із середи на четвер на усіх виїздах з області запрацюють контрольно-пропускні пункти
Фото: Прикордонна служба
Уночі із середи на четвер на усіх виїздах з області запрацюють контрольно-пропускні пункти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Нова постанова Кабміну, що вийшла 2 квітня, встановлює жорсткіші правила карантину, зокрема щодо перевезень. Заборонили і міські перевезення.

Єдиним законним способом перевезень є спеціальні регулярні рейси, які здійснюватимуться за окремими договорами і будуть погоджені з патрульною поліцією.

"Основними умовами таких перевезень буде кількість сидячих місць та наявність масок в усіх подорожуючих. Також нова постанова Кабміну регулює необхідність встановлення контрольно-пропускних пунктів на межі області. Учора відбулось засідання комісії ТЕБ і НС, яка погодила встановлення КПП", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

14 – 20 пунктів встановлять на усіх виїздах із Львівської області до Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. КПП будуть на всіх дорогах, передбачено як стаціонарні, так і мобільні пункти. Блокпости запрацюють у ніч з середи на четвер.

У складі таких пунктів будуть представники поліції, ДСНС, Нацгвардії, медики та представники органів місцевого самоврядування.

Медичні представники проводитимуть температурний скринінг і у випадку підвищеної температури, підозри на коронавірус, реагуватимуть належним чином.

Читайте також: Обсервація, ізоляція чи імітація?- голови облрад різко висловилися про обсервацію прибулих з-за кордону. Голови Волинської, Закарпатської та Львівської обласних рад поцікавилися у керівників держави, де, як і за які кошти вони мають розміщувати на обов’язкову обсервацію тисячі громадян, які повертаються з-за кордону з країн Європи.

У Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19. Від коронавірусу помер 69-річний чоловік.

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