У Миколаївській області розподілили понад 109 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Депутати Миколаївської обласної ради погодили розподіл 109 млн 205 тис. грн на боротьбу з коронавірусом

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Депутати Миколаївської обласної ради погодили розподіл 109 млн 205 тис. грн на боротьбу з коронавірусом

Про це повідомляє RegioNews.

Раніше ми повідомляли, що в Миколаївській області не можуть "поділити" гроші на боротьбу з коронавірусом. Думку керівництва Миколаївської обласної ради та Миколаївської ОДА в питанні виділення коштів не збігалися, на тлі чого розгорілися політичні баталії.

І ось сьогодні , 27 березня, на позачерговій сесії Миколаївської облради депутати затвердили зміни до бюджету області на 2020 рік.

Варто зазначити, що сесія обласної ради проходила на підвищених тонах і зі скандалами. Під час обговорення депутати не могли домовитися, який документ приймати за основу: запропонований Миколаївською ОДА або проект підготовлений головою Миколаївської обласної ради.

В результаті тривалого обговорення за основу взяли проект ОДА, а після проголосували за внесення правок. Так, голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко повідомила, проектом рішення пропонується 72 млн 853,045 тис. грн спрямувати управлінню охорони здоров'я та управління цивільного захисту, а також 36 млн 352 тис. грн за рахунок вільних залишків обласного бюджету спрямувати на сферу охорони здоров'я.

За рішення проголосувало 33 депутата.

У документі, який опублікований у виданні НикВести 36 млн 352 тис. грн розподілено наступним чином:

- виділити Миколаївській обласній інфекційній лікарні 14,3 млн на 4 апарату ШВЛ, 20 апаратів кисневих концентраторів, 2 монітори пацієнта, переносний рентген-апарат, ліки, ремонт реанімації;

- 2 млн грн буде виділено на аналізатор ПЛР для проведення аналізів високої точності на коронавірус;

- 1 млн грн на витратні матеріали для тестів ПЛР;

- 2 млн грн на перевезення медиків до лікарень і додому;

- 10 млн грн на доплату медикам;

- 1 млн грн на перевезення осіб, яким необхідна процедура гемодіалізу;

- 2 млн грн на придбання засобів індивідуального захисту для поліцейських;

- 4 млн грн на засоби дезінфекції та маски для комунальної лікарні області (по 200 тисяч на кожну)