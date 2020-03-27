12:05  27 березня
Коронавірус в Україні: найбільше хворіють люди у віці від 30 до 49 років - МОЗ
13:06  27 березня
ЄС вимагає розслідувати тортури українських заручників у ОРДЛО
14:24  27 березня
Виробники хліба заявили про здорожчення хліба і просять заборонити його експорт
UA | RU
UA | RU
27 березня 2020, 17:12 4

У Миколаївській області розподілили понад 109 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Читайте также
на русском языке
27 березня 2020, 17:12 4
Читайте также на русском языке
Депутати Миколаївської обласної ради погодили розподіл 109 млн 205 тис. грн на боротьбу з коронавірусом
Фото: скрін з відео
Депутати Миколаївської обласної ради погодили розподіл 109 млн 205 тис. грн на боротьбу з коронавірусом

Про це повідомляє RegioNews.

Раніше ми повідомляли, що в Миколаївській області не можуть "поділити" гроші на боротьбу з коронавірусом. Думку керівництва Миколаївської обласної ради та Миколаївської ОДА в питанні виділення коштів не збігалися, на тлі чого розгорілися політичні баталії.

І ось сьогодні , 27 березня, на позачерговій сесії Миколаївської облради депутати затвердили зміни до бюджету області на 2020 рік.

Варто зазначити, що сесія обласної ради проходила на підвищених тонах і зі скандалами. Під час обговорення депутати не могли домовитися, який документ приймати за основу: запропонований Миколаївською ОДА або проект підготовлений головою Миколаївської обласної ради.

В результаті тривалого обговорення за основу взяли проект ОДА, а після проголосували за внесення правок. Так, голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко повідомила, проектом рішення пропонується 72 млн 853,045 тис. грн спрямувати управлінню охорони здоров'я та управління цивільного захисту, а також 36 млн 352 тис. грн за рахунок вільних залишків обласного бюджету спрямувати на сферу охорони здоров'я.

За рішення проголосувало 33 депутата.

У документі, який опублікований у виданні НикВести 36 млн 352 тис. грн розподілено наступним чином:

- виділити Миколаївській обласній інфекційній лікарні 14,3 млн на 4 апарату ШВЛ, 20 апаратів кисневих концентраторів, 2 монітори пацієнта, переносний рентген-апарат, ліки, ремонт реанімації;

- 2 млн грн буде виділено на аналізатор ПЛР для проведення аналізів високої точності на коронавірус;

- 1 млн грн на витратні матеріали для тестів ПЛР;

- 2 млн грн на перевезення медиків до лікарень і додому;

- 10 млн грн на доплату медикам;

- 1 млн грн на перевезення осіб, яким необхідна процедура гемодіалізу;

- 2 млн грн на придбання засобів індивідуального захисту для поліцейських;

- 4 млн грн на засоби дезінфекції та маски для комунальної лікарні області (по 200 тисяч на кожну)


коронавірус Миколаївська ОДА карантин Стаднік Олександр Вікторія Москаленко
У квітні транспортні обмеження обійдуться Львову у 25 млн гривень
27 березня 2020, 17:06
Де триматимуть людей із підозрою на COVID-19 на Кіровоградщині
27 березня 2020, 16:58
Штаб ООС закриває кордони Донбасу через коронавірус
27 березня 2020, 16:39
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 18:33
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"
20 березня 2020, 18:38
Останні Популярні
Владислав Чечоткін
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Всі блоги »
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став керівник медицини
27 березня 2020, 14:00
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »