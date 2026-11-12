На Хмельниччині водій збив військового ТЦК

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На Хмельниччині чоловік отримав вирок за ДТП. Тоді він збив військового ТЦК

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Аварія сталась у квітні цього року у Волочиську. Тоді правоохоронці зупинили авто. Під час перевірки військові ТЦК виявилили порушення військового обліку. Водій намагався уникнути подальшої перевірки і почав рух попри те, що перед авто стояв військовий.

Представник ТЦК опинився на капоті, але водій продовжив їхати та провіз його так ще близько 150 метрів. Під час маневру військовий впав на дорогу: він отримав тяжкі травми голови, зокрема переломи кісток черепа та забої головного мозку. Потерпілий переніс кілька операцій і тривале лікування.

На суді водій заперечував умисність своїх дій. Проте його провину довели. Суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині водій умисно збив поліцейського. Під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який підозріло поводився. Під час перевірки документів він спеціально наїхав автомобілем Skoda Superb на 28-річного поліцейського та поїхав у невідомому напрямку.