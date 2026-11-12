21:40  12 листопада
На Запоріжжі росіяни двічі вдарили по рятувальниках
21:25  12 листопада
На Хмельниччині водій збив військового ТЦК
20:55  12 листопада
Відключення світла в Україні: в Укренерго назвали графіки на 13 листопада
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2026, 21:25

На Хмельниччині водій збив військового ТЦК

12 листопада 2026, 21:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Хмельниччині чоловік отримав вирок за ДТП. Тоді він збив військового ТЦК

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Аварія сталась у квітні цього року у Волочиську. Тоді правоохоронці зупинили авто. Під час перевірки військові ТЦК виявилили порушення військового обліку. Водій намагався уникнути подальшої перевірки і почав рух попри те, що перед авто стояв військовий.

Представник ТЦК опинився на капоті, але водій продовжив їхати та провіз його так ще близько 150 метрів. Під час маневру військовий впав на дорогу: він отримав тяжкі травми голови, зокрема переломи кісток черепа та забої головного мозку. Потерпілий переніс кілька операцій і тривале лікування.

На суді водій заперечував умисність своїх дій. Проте його провину довели. Суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині водій умисно збив поліцейського. Під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який підозріло поводився. Під час перевірки документів він спеціально наїхав автомобілем Skoda Superb на 28-річного поліцейського та поїхав у невідомому напрямку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія прокуратура Хмельницька область
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Співачка Даша Аста'єва розповіла, як дізналась про зраду коханого
12 листопада 2026, 22:50
Ворог б'є по енергетиці: на Київщині зафіксували влучання російських БпЛА
12 листопада 2026, 22:48
Ціни на АЗС рухнули: які ціни на бензин та дизель
12 листопада 2026, 22:30
На Буковині інтернет-аферисти виманили гроші за допомогою ШІ
12 листопада 2026, 22:15
Росіяни вдарили двома ракетами по об’єкту Нафтогазу на Чернігівщині
12 листопада 2026, 22:04
На Волині нетверезий хлопець напав на знайомого з ножем
12 листопада 2026, 21:55
На Дніпропетровщині через атаки РФ поранені троє людей, загинули близько 20 корів
12 листопада 2026, 21:47
На Запоріжжі росіяни двічі вдарили по рятувальниках
12 листопада 2026, 21:40
Обіцяв прибуток від криптовалюти, але привласнив гроші: на Рівненщині судитимуть афериста
12 листопада 2026, 21:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Микола Княжицький
Всі блоги »