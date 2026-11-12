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12 листопада 2026, 22:48

Ворог б'є по енергетиці: на Київщині зафіксували влучання російських БпЛА

12 листопада 2026, 22:48
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На території Білоцерківської громади Київської області зафіксували влучання російських безпілотників. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної та теплової інфраструктури, від яких залежить електро- і теплопостачання осель

Про це повідомили у Білоцерківській міській територіальній громаді, передає RegioNews.

За інформацією місцевої влади, російські безпілотники майже щогодини прямують у бік громади. Частина з них досягла цілей.

"Ворог знову атакує нашу громаду. Майже щогодини ворожі безпілотники прямують у наш бік. Є влучання. Під ударом — об'єкти, від яких залежить світло і тепло в оселях білоцерківців", — зазначили у громаді.

Інформації про масштаби пошкоджень та можливі наслідки для електро- і теплопостачання наразі не оприлюднили.

Нагадаємо, що росіяни протягом 12 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранень дістали троє людей, також пошкоджені житлові будинки, магазин, автобус та агропідприємство.

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