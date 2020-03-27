У квітні транспортні обмеження обійдуться Львову у 25 млн гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
За час обмеження кількості пасажирів в одному транспортному засобі, запровадженим Кабінетом Міністрів України, комунальні перевізники Львова вже отримали збитки на суму 9 млн грн.
Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, у квітні ці збитки можуть становити 20−25 млн грн. Для забезпечення перевезення пасажирів, з міського бюджету необхідно виділяти додаткові кошти для дотування ЛК АТП № 1 і ЛКП "Львівелектротранс".
"Сьогодні вихід на маршрути автобусів АТП № 1 становить 55%, приватних перевізників — 37%, а електротранспорт — трамваї і тролейбуси, практично 100% на маршрутах. Через карантинні заходи дохід підприємств різко зменшився. Минулого тижня були дні, коли дохід впав у три рази, у п’ять разів, на вихідних сума коштів від продажу квитків зменшилася в 10 разів", - каже заступниця
Нагадаємо, на Львівщині розробили платформу "STOP COVID-19". На ресурсі подано координати медичних установ із зазначенням номерів телефонів лікарів.
У Львові підтвердили 3 випадки інфікування коронавірусом. Двоє інфікованих перебувають на самоізоляції вдома, один — у інфекційній лікарні.
У Львові починають робити тести на COVID-19, щоб не возити їх до Києва. Фахівці Львівського обласного лабораторного центру МОЗ зможуть робити близько 100 тестів на день.
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