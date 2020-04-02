Коронавірус на Херсонщині: після смерті медсестри довелося ізолювати 100 медиків
Про це на брифінгу 2 квітня повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, передає RegioNews.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області за минулу добу отримали три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу, один з них - летальний.
Померлою виявилася медична сестра, у якої виявили хворобу вже після смерті. Наразі тимчасово від роботи відсторонили близько 100 медиків, які разом з нею працювали. Медики знаходяться на самоізоляції.
Онлайн-брифінг голови облдержадміністрації Юрія Гусєва щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції в області та отримання медичного вантажу з гуманітарною допомогою від 02.04.2020Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Четвер, 2 квітня 2020 р.
У зв'язку з тим, що сталося, Олешки закрили на карантин. У місті встановлюються і комплектуються санітарно-епідемічні бар'єри. Вже встановлені дорожні знаки зниження швидкості і засоби для обмеження руху транспорту.
Фото: khersonline.net
Наразі Херсонським обласним лабораторним центром підтверджено тривипадки захворювання на COVID-19. Випадки інфікування коронавірусом зареєстровано у Генічеську, Херсоні та Голій Пристані. Стан заражених оцінюється як задовільний. Станом на сьогодні зроблено близько 660 експрес та ПЛР-тестів в області.
"Жінка з Генічеська, у якої першою в нашій області виявили коронавірус минулого тижня, має негативний тест, що свідчить про її одужання! Мій заступник Вадим Чабан, який учора був госпіталізований з підозрою на коронавірусну хворобу, також має негативний результат ПЛР-тесту", - проінформував Юрій Гусєв.
Крім того, в Голопристанській центральній районній лікарні звільнилися дві медсестри та дві санітарки з інфекційного відділення.
Крім того у Херсонській облдержадміністрації повідомили, що область отримала додаткову партію допомоги у вигляді ПЛР-тестів на виявлення коронавірусної хвороби у кількості 4000 шт. (тести вже в Херсонському обласному лабораторному центрі МОЗ України та в обласній інфекційній лікарні), а також засоби індивідуального захисту для лікарів, які вже сьогодні будуть розподілені по визначеним закладам охорони здоров‘я Херсонщини.
Також в обласну лікарню доставили 550 медичних масок №95, 1 060 захисних окулярів, медичні рукавички, медичні шапочки, універсальні датчики, дихальні контури.
Третя партія гуманітарної допомоги прибула на Херсонщину
В обласну лікарню відновного лікування доставили чергову партію гуманітарної допомоги з Китаю. Вона була закуплена міжнародним благодійним фондом Вадима Новинського "На честь Покрови Пресвятої Богородиці" та передана представниками Української православної церкви на Херсонщину. "Сьогодні ми отримуємо чергову партію допомоги. Хочу подякувати всім, хто сьогодні допомагає, хто об’єднується, незалежно від віросповідання та політичних уподобань. Сьогодні ми повинні бути всі єдині й разом боротись із загрозою, яка прийшла до нас", - зазначив Юрій Гусєв. Очільник області розповів, що область отримала 550 медичних масок №95, 1 060 захисних окулярів, медичні рукавички, медичні шапочки, універсальні датчики, дихальні контури та 4 тисячі тестів на COVID-19, які одразу були доставлені до Херсонського обласного лабораторного центру та до інфекційної лікарні. Представник фонду Вадима Новинського "На честь Покрови Пресвятої Богородиці" Сергій Черевко зазначив, що Херсонщина – одна з тих областей, які найоперативніше доставляють гуманітарну допомогу до своїх жителів. "Фонд докладає зусиль, щоб в Україні з’явилося усе необхідне для боротьби з коронавірусом. А облдержадміністрація робить усе для того, щоб гуманітарна допомога оперативно потрапляла за призначенням – до медичних працівників, пацієнтів, якщо буде необхідно здійснювати тестування і організовувати лікування", - підкреслив Сергій Черевко. Присутній на заході митрополит Херсонський і Таврійський, керуючий Херсонською єпархією УПЦ Іоанн зазначив, що церква не тільки молитовно підтримує наших медичних працівників, але й надає реальну допомогу. "Сьогодні ми передаємо засоби захисту для медпрацівників і тести для виявлення коронавірусу, для того щоб вони принесли користь громаді Херсонщини. Я особливо вдячний нашим медпрацівникам за їх жертовну любов та працю, які, виконуючи заповідь Христа, всі сили віддають, щоб ця хвороба відійшла від наших людей. А ми повсякденно молимось за весь український народ", - наголосив священнослужитель. Резюмуючи, директор Департаменту здоров’я Віктор Короленко розповів, що впродовж доби всі ці медичні засоби буде доставлено у медзаклади першої лінії, працівники яких безпосередньо працюють з хворими на коронавірус.Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Четвер, 2 квітня 2020 р.
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