Коронавірус на Херсонщині: після смерті медсестри довелося ізолювати 100 медиків

У місті Олешки, що на Херсонщині, померла медсестра, у якої виявили коронавірус

Фото: скрін з відео

У місті Олешки, що на Херсонщині, померла медсестра, у якої виявили коронавірус

Про це на брифінгу 2 квітня повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, передає RegioNews.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області за минулу добу отримали три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу, один з них - летальний.

Померлою виявилася медична сестра, у якої виявили хворобу вже після смерті. Наразі тимчасово від роботи відсторонили близько 100 медиків, які разом з нею працювали. Медики знаходяться на самоізоляції.

Онлайн-брифінг голови облдержадміністрації Юрія Гусєва щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції в області та отримання медичного вантажу з гуманітарною допомогою від 02.04.2020 Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Четвер, 2 квітня 2020 р.

У зв'язку з тим, що сталося, Олешки закрили на карантин. У місті встановлюються і комплектуються санітарно-епідемічні бар'єри. Вже встановлені дорожні знаки зниження швидкості і засоби для обмеження руху транспорту.

Фото: khersonline.net

Наразі Херсонським обласним лабораторним центром підтверджено тривипадки захворювання на COVID-19. Випадки інфікування коронавірусом зареєстровано у Генічеську, Херсоні та Голій Пристані. Стан заражених оцінюється як задовільний. Станом на сьогодні зроблено близько 660 експрес та ПЛР-тестів в області.

"Жінка з Генічеська, у якої першою в нашій області виявили коронавірус минулого тижня, має негативний тест, що свідчить про її одужання! Мій заступник Вадим Чабан, який учора був госпіталізований з підозрою на коронавірусну хворобу, також має негативний результат ПЛР-тесту", - проінформував Юрій Гусєв.

Крім того, в Голопристанській центральній районній лікарні звільнилися дві медсестри та дві санітарки з інфекційного відділення.

Крім того у Херсонській облдержадміністрації повідомили, що область отримала додаткову партію допомоги у вигляді ПЛР-тестів на виявлення коронавірусної хвороби у кількості 4000 шт. (тести вже в Херсонському обласному лабораторному центрі МОЗ України та в обласній інфекційній лікарні), а також засоби індивідуального захисту для лікарів, які вже сьогодні будуть розподілені по визначеним закладам охорони здоров‘я Херсонщини.

Також в обласну лікарню доставили 550 медичних масок №95, 1 060 захисних окулярів, медичні рукавички, медичні шапочки, універсальні датчики, дихальні контури.