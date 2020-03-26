Приватбанк передав обладнання до чернівецьких лікарень
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, пише RegioNews.
Зокрема, Чернівецька обласна клінічна лікарня отримала від благодійників десять комплектів пульсоксиметрів Rad 5, ще п’ять комплектів пульсоксиметрів Rad 9, два комплекти аспіраторів ATMOS C 361, апарат рентгенівський мобільний TXL-PLUS4, приліжковий монітор пацієнта CSM-1502, 15 комплектів електрокардіографів моделі ЕСG-2150, фібробронхоскоп FB-15V та 4 комплекти моніторів (капнограф) ЕММА.
Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня отримала 5 комплектів пульсоксиметрів Rad 5, ще 5 комплектів електрокардіографів моделі ЕСG-2150 та монітор (капнограф).
ПриватБанк у рамках програми "Дихай! Разом проти коронавірусу" передав обласній клінічній лікарні та обласній дитячій...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 26 березня 2020 р.
Нова національна програма Фонду "Дихай! Разом проти коронавірусу" дозволить протягом найближчого місяця акумулювати кошти банку та пожертв клієнтів для постачання необхідного обладнання обласним лікарням країни.
Долучитися до національної антивірусної програми можна через мобільну та веб-версію Приват24, в банкоматах і терміналах самообслуговування та на сайті ПриватБанку.
Благодійний внесок із пластикової картки можна зробити за декілька кліків. Мінімальний розмір допомоги не обмежений.
Усі зібрані кошти автоматично направляються на спеціальний рахунок для термінового придбання апаратів штучної вентиляції легень та іншого обладнання, якого потребують лікарні українських міст.
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Власник чернівецької фірми "Квіти-Центр" подарував обладнання обласній дитячій лікарні
Чернівецький бізнесмен, колишній депутат міської ради Олег Охотський виділив один мільйон гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків і поліцейських на Буковині.
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