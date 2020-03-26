Приватбанк передав обладнання до чернівецьких лікарень

ПриватБанк у рамках програми "Дихай! Разом проти коронавірусу" передав обласній клінічній лікарні та обласній дитячій клінічній лікарні у Чернівцях медичне обладнання, згідно рекомендованого табелю обладнання МОЗ для боротьби з COVID-19 на загальну суму у 4,7 млн грн

ПриватБанк у рамках програми "Дихай! Разом проти коронавірусу" передав обласній клінічній лікарні та обласній дитячій клінічній лікарні у Чернівцях медичне обладнання, згідно рекомендованого табелю обладнання МОЗ для боротьби з COVID-19 на загальну суму у 4,7 млн грн

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