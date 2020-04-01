Одеська ОДА зацікавилася медцентром, керівництво якого обдурило щодо наявної апаратури та персоналу

Одеська ОГА обіцяє перевірити інформацію щодо забеспечення Одеського обласного клінічного медичного центру, який включили до першої хвилі опорних закладів по боротьбі із COVID-19

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Одеська ОГА обіцяє перевірити інформацію щодо забеспечення Одеського обласного клінічного медичного центру, який включили до першої хвилі опорних закладів по боротьбі із COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Одеської ОДА Максима Куцого.

Варто нагадати, що співробітники медичного центру розповіли, що кількість лікарів та апаратів ШВЛ сильно перебільшена і замість заявлених 19 анестезіологів у лікарні працюють всього шестеро. Крім того, замість 10 апаратів ШВЛ, в наявності їх шість.

У зв’язку з цим Одеська ОДА спільно з Національною службою охорони здоров’я перевіряє відповідність поданих документів щодо забеспечення медичними кадрами та апаратами ШВЛ. Дані обіцяють оприлюднити протягом доби.

Голова ОДА підкреслив, що головний лікар ставив свій електронний цифровий підпис та має відповідати за надані дані.

"Керівник несе юридичну відповідальність за достовірність поданих даних", - заявив Куций.

За даними, які щодня подаються керівництвом медзакладу до Одеської ОДА, на 31 березня у лікарні працює більше 100 співробітників, а у наявності мають бути наступні засоби індивідуального захисту:

- 12 тисяч респіраторів;

- 1 тисяча хірургічних масок;

- 1750 захисних рукавиць;

- 150 багаторазових захисних окулярів;

- 60 захисних костюмів.