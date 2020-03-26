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26 березня 2020, 15:40 9

Екс-регіонали Бойко і Дунаєв привезли в Луганську область апарати ШВЛ, не забувши про самопіар

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Благодійний фонд "Кришталеве джерело" (заснований нардепом ОПЗЖ Юрієм Бойко) передав в інфекційне відділення лікарні Рубіжного сертифікати на три апарати штучної вентиляції легенів, засоби індивідуального захисту та медикаменти
Фото: НПП "Зоря"
Благодійний фонд "Кришталеве джерело" (заснований нардепом ОПЗЖ Юрієм Бойко) передав в інфекційне відділення лікарні Рубіжного сертифікати на три апарати штучної вентиляції легенів, засоби індивідуального захисту та медикаменти

Як повідомляє RegioNews, відповідна інформація опублікована на сайті підконтрольного соратнику Бойко Олександру Чернєцову хімзаводу "Зоря".

У повідомленні заявлено, що на закупівлю медичного обладнання для боротьби з коронавірусом нардепами від ОПЗЖ виділено понад 2 мільйони гривень. При цьому, на коробках і ящиках, доставлених в Рубіжне, було нанесено ім'я Юрія Бойка, а в процесі передачі використовувалася партійна символіка ОПЗЖ.

Процес передачі ліків відбувався під "прицілами" кількох відеокамер. Також на фото в Facebook видно, що в процесі брав участь нардеп Сергій Дунаєв, який заявив недавно про "зраду" керівництва "Опозиційного блоку".

"Інфекційне відділення лікарні міста Рубіжне визначено як одна з госпітальних баз для надання медичної допомоги хворим з підозрою на COVID-19 в Луганській області. До цього моменту відділення мало потребу в обладнанні для реанімації хворих, медикаментах, засобах захисту ... З огляду на рекомендації медиків, меценати ухвалили рішення про закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, засобів індивідуального захисту для медиків, комплекту необхідних медикаментів", - пише прес-служба заводу "Зоря".

Нагадаємо, в інфекційному відділенні лікарні в Рубіжному проходить лікування перший інфікований коронавірусом в Луганській області голова обласної "Батьківщини" Олександр Романовський.

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