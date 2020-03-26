Екс-регіонали Бойко і Дунаєв привезли в Луганську область апарати ШВЛ, не забувши про самопіар
Як повідомляє RegioNews, відповідна інформація опублікована на сайті підконтрольного соратнику Бойко Олександру Чернєцову хімзаводу "Зоря".
У повідомленні заявлено, що на закупівлю медичного обладнання для боротьби з коронавірусом нардепами від ОПЗЖ виділено понад 2 мільйони гривень. При цьому, на коробках і ящиках, доставлених в Рубіжне, було нанесено ім'я Юрія Бойка, а в процесі передачі використовувалася партійна символіка ОПЗЖ.
Процес передачі ліків відбувався під "прицілами" кількох відеокамер. Також на фото в Facebook видно, що в процесі брав участь нардеп Сергій Дунаєв, який заявив недавно про "зраду" керівництва "Опозиційного блоку".
"Інфекційне відділення лікарні міста Рубіжне визначено як одна з госпітальних баз для надання медичної допомоги хворим з підозрою на COVID-19 в Луганській області. До цього моменту відділення мало потребу в обладнанні для реанімації хворих, медикаментах, засобах захисту ... З огляду на рекомендації медиків, меценати ухвалили рішення про закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, засобів індивідуального захисту для медиків, комплекту необхідних медикаментів", - пише прес-служба заводу "Зоря".
Нагадаємо, в інфекційному відділенні лікарні в Рубіжному проходить лікування перший інфікований коронавірусом в Луганській області голова обласної "Батьківщини" Олександр Романовський.
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