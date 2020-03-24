У Києві створили сервіс "Підвези лікаря"

Дизайнер Андрій Павлов працює над створенням сервісу "Підвези лікаря", за допомогою якого медпрацівники можуть зв’язатися із водіями. Головна мета сервісу - допомогти медикам дістатися до роботи в Києві

Фото: no-covid.org.ua

Дизайнер Андрій Павлов працює над створенням сервісу "Підвези лікаря", за допомогою якого медпрацівники можуть зв’язатися із водіями. Головна мета сервісу - допомогти медикам дістатися до роботи в Києві

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