У Києві створили сервіс "Підвези лікаря"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Хмарочос".
За словами Андрія Павлова, створити сервіс його спонукали спостереження за організацією транспорту в місті.
Медичні працівники, яким важко дістатися до роботи, заповнюють заявку на сайті сервісу. З собою потрібно мати медичну маску, посвідчення медпрацівника або іншу довідку про місце роботи в медзакладі.
Водії можуть пропонувати свою допомогу на сайті, в координаційній групі на Facebook, у чатах Telegram і Viber та за допомогою онлайн-застосунку l2mtk.glideapp.io
Сервіс вже працює у тестовому режимі. 23 березня, було розвезено медиків за сімома адресами.
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Нагадаємо, 23 березня Кабмін дозволив дистанційну доставку ліків на час карантину.
МОЗ обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану.
Президент заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.
Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати. Також розглядають питання про збільшення субсидій на час карантину.
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