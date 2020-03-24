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24 березня 2020, 12:44 8

У Києві створили сервіс "Підвези лікаря"

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24 березня 2020, 12:44 8
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Дизайнер Андрій Павлов працює над створенням сервісу "Підвези лікаря", за допомогою якого медпрацівники можуть зв’язатися із водіями. Головна мета сервісу - допомогти медикам дістатися до роботи в Києві
Фото: no-covid.org.ua
Дизайнер Андрій Павлов працює над створенням сервісу "Підвези лікаря", за допомогою якого медпрацівники можуть зв’язатися із водіями. Головна мета сервісу - допомогти медикам дістатися до роботи в Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Хмарочос".

За словами Андрія Павлова, створити сервіс його спонукали спостереження за організацією транспорту в місті.

Медичні працівники, яким важко дістатися до роботи, заповнюють заявку на сайті сервісу. З собою потрібно мати медичну маску, посвідчення медпрацівника або іншу довідку про місце роботи в медзакладі.

Водії можуть пропонувати свою допомогу на сайті, в координаційній групі на Facebook, у чатах Telegram і Viber та за допомогою онлайн-застосунку l2mtk.glideapp.io

Сервіс вже працює у тестовому режимі. 23 березня, було розвезено медиків за сімома адресами.

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Нагадаємо, 23 березня Кабмін дозволив дистанційну доставку ліків на час карантину.

МОЗ обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану.

Президент заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.

Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати. Також розглядають питання про збільшення субсидій на час карантину.


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