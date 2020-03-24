В Луганську область прибули тести на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.
Отримані тести та індивідуальні засоби захисту будуть розподілені між лікарнями за потребою.
Тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції в Луганській області можна буде проводити вже на наступному тижні.
Нагадаємо, жодної підтвердженої підозри зараження коронавірусом на 24 березня в Луганській області немає. Усього за період карантину в області зафіксовано чотири підозри. У тому числі, на обсервацію поміщено чоловіка, жителя тимчасово непідконтрольної території, який повернувся з Польщі.
В Україні зафіксовано вже 97 випадків захворювання, з яких 3 – летальні.
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