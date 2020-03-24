В Луганську область прибули тести на коронавірус

Луганська область отримала 1728 ПЛР- та п’ять тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусу, а також респіратори та захисні костюми

Фото: Луганська ОДА

Луганська область отримала 1728 ПЛР- та п’ять тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусу, а також респіратори та захисні костюми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.

Отримані тести та індивідуальні засоби захисту будуть розподілені між лікарнями за потребою.

Тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції в Луганській області можна буде проводити вже на наступному тижні.

Нагадаємо, жодної підтвердженої підозри зараження коронавірусом на 24 березня в Луганській області немає. Усього за період карантину в області зафіксовано чотири підозри. У тому числі, на обсервацію поміщено чоловіка, жителя тимчасово непідконтрольної території, який повернувся з Польщі.

В Україні зафіксовано вже 97 випадків захворювання, з яких 3 – летальні.

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