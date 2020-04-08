У Тернополі педагоги віддадуть денну зарплату медикам
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
Напередодні Великодніх свят тернопільські педагоги започаткували благодійну акцію на знак підтримки медиків, які щоденно протистоять поширенню COVID-19.
Освітяни віддають свою одноденну зарплату працівникам інфекційних відділень Тернопільської лікарні швидкої допомоги, міської лікарні №3 та міської дитячої лікарні.
До акції долучилися вихователі тернопільських дошкільних навчальних закладів та позашкільних установ, учителі та викладачі. Освітяни планують зібрати близько 10 тисяч гривень кожному лікарю.
В Україні за добу виявлено ще 206 хворих коронавірусом, загальна кількість - 1668. В Тернопільській області 168 випадків.
Нагадаємо, у Тернополі медикам передали обладнання, техніку та солодощі. Тернопільська лікарня швидкої допомоги отримала від благодійників медичне обладнання та побутову техніку.
У Тернопільській області збільшилася кількість хворих медиків. Наразі в області 46 інфікованих медпрацівників.
У Тернопільській області помер 57-річний священник, який був першим інфікованим COVID-19 в області. Це третій летальний випадок в регіоні.
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