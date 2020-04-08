У Тернополі педагоги віддадуть денну зарплату медикам

Тернопільські педагоги започаткували благодійну акцію на знак підтримки медиків. Планують зібрати близько 10 тисяч гривень кожному лікарю, який задіяний у боротьбі з коронавірусом

Фото з відкритих джерел

Тернопільські педагоги започаткували благодійну акцію на знак підтримки медиків. Планують зібрати близько 10 тисяч гривень кожному лікарю, який задіяний у боротьбі з коронавірусом

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