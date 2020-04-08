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08 квітня 2020, 13:58 3

У Тернополі педагоги віддадуть денну зарплату медикам

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08 квітня 2020, 13:58 3
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Тернопільські педагоги започаткували благодійну акцію на знак підтримки медиків. Планують зібрати близько 10 тисяч гривень кожному лікарю, який задіяний у боротьбі з коронавірусом
Фото з відкритих джерел
Тернопільські педагоги започаткували благодійну акцію на знак підтримки медиків. Планують зібрати близько 10 тисяч гривень кожному лікарю, який задіяний у боротьбі з коронавірусом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Напередодні Великодніх свят тернопільські педагоги започаткували благодійну акцію на знак підтримки медиків, які щоденно протистоять поширенню COVID-19.

Освітяни віддають свою одноденну зарплату працівникам інфекційних відділень Тернопільської лікарні швидкої допомоги, міської лікарні №3 та міської дитячої лікарні.

До акції долучилися вихователі тернопільських дошкільних навчальних закладів та позашкільних установ, учителі та викладачі. Освітяни планують зібрати близько 10 тисяч гривень кожному лікарю.

В Україні за добу виявлено ще 206 хворих коронавірусом, загальна кількість - 1668. В Тернопільській області 168 випадків.

Нагадаємо, у Тернополі медикам передали обладнання, техніку та солодощі. Тернопільська лікарня швидкої допомоги отримала від благодійників медичне обладнання та побутову техніку.

У Тернопільській області збільшилася кількість хворих медиків. Наразі в області 46 інфікованих медпрацівників.

У Тернопільській області помер 57-річний священник, який був першим інфікованим COVID-19 в області. Це третій летальний випадок в регіоні.

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