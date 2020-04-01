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01 квітня 2020, 19:20 12

На Запоріжжі встановлюють пропускні пункти: зафіксовано вже 19 випадків зараження COVID-19

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01 квітня 2020, 19:20 12
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У Запорізькій області ввечері підтвердили 19-й випадок захворювання на коронавірус
Фото: ОДА
У Запорізькій області ввечері підтвердили 19-й випадок захворювання на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізьку ОДА.

Протягом доби зареєстровано 6 нових випадків COVID-19. Повідомляється, що усі хворі ізольовані, їм надається необхідна медична допомога, стан пацієнтів легкий та середньої тяжкості.

Крім того голова Запорізької ОДА Віталій Турінок розповів, як в області працюватимуть спеціальні пропускні пункти, які встановлять на в'їздах і виїздах в Запоріжжі, Мелітополі та Бердянську. На в'їзді в Мелітополь з 4 сторін будуть встановлені пункти в найближчу добу.

Так, для контролювання ситуації щодо розповсюдження коронавірусу на постах будуть зупиняти автомобілі, а всім пасажирам та водію вимірюватимуть температуру тіла. Якщо виникне потреба, людей відправлятимуть на додаткове обстеження.

Варто нагадати, що у лікарні Мелітополя головний лікар заразився коронавірусом, а його заступниця в реанімації. За словами Гадомського, його стан – задовільний, наразі знаходиться на самоізоляції разом зі своєю сім’єю. Колеги лікаря, які з ним контактували, також знаходяться на самоізоляції.


коронавірус Запоріжжя карантин Мелітополь самоізоляція
У лікарні Мелітополя головний лікар заразився коронавірусом, а його заступниця в реанімації
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