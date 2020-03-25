Депутати Миколаївської облради втретє не змогли розподілити гроші на боротьбу з коронавірусом

Депутати Миколаївської обласної ради вже втретє не змогли зібратися на бюджетну комісію, щоб розподілити кошти на запобігання розповсюдження на території області коронавіруса

Фото: скрін з відео

Депутати Миколаївської обласної ради вже втретє не змогли зібратися на бюджетну комісію, щоб розподілити кошти на запобігання розповсюдження на території області коронавіруса

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання комісії на Ютуб-каналі НикВестей.

Варто зазначити, що раніше Миколаївська ОДА запропонувала депутатам облради перерозподілити 335,9 мільйонів гривень. Так, з цієї суми лише 48,7 мільйонів гривень так званого вільного залишку запропонували направити на боротьбу з коронавірусом і придбання медоборудлвания.

Сьогодні, 25 березня, депутати знову спробували зібратися на засідання комісії, однак не вистачило кворуму.

У свою чергу голова бюджетної комісії Миколаївської обласної ради Федір Барна звинуватив у всьому голову облради Вікторію Москаленко.

За його словами, Москаленко блокує роботу постійних депутатських комісій і заборонила дзвонити і запрошувати депутатів на комісії. Крім того, Барна обурився, що на сьогоднішнє засідання комісії Москаленко не прийшла.

"Відповідально заявляю, що голова обласної ради вчора і позавчора категорично заборонила апарату обдзвонювати і запрошувати депутатів. Більш того, заблокувала (роботу – ред.). Це диверсія, і це, я тобі скажу, підстави для ДБР розглянути питання" - сказав Федір Барна.

Тим часом медики Новобузького району вирішили "скинутися" на придбання нового апарату штучної вентиляції легенів, так як не знають, чи передбачені гроші обласною владою.

Крім того про недостачу апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і кисневих концентраторів, необхідних при пневмоніях, заявляли і в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань.

Також варто нагадати, що критика RegioNews змусила губернатора Миколаївської області нагадати про себе і своєї діяльності.

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