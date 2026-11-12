На Волині нетверезий хлопець напав на знайомого з ножем
На Волині затримали 18-річного хлопця. Він у п'яному стані напав на людину
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.
Інцидент стався вдень 8 листопада в квартирі багатоквартирного будинку. Нетверезий хлопець під час сварки взяв кухоний ніж та вдарив ним однолітка. Коли свідки припинили його дії, він втік з ножем.
Потерпілому, на щастя, своєчасно надали медичну допомогу.
"Суд обрав підозрюваному, який був раніше судимий за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, запобіжний захід у виді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, що поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні.
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