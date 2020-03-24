Харківщина очікує апарати ШВЛ, які застрягли на кордоні з Польшею

Придбані для медичних закладів Харківської області апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) затримали на кордоні з Польщею

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Придбані для медичних закладів Харківської області апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) затримали на кордоні з Польщею

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Інцидент стався через ухвалені Євросоюзом заходи з обмеження експорту медичного обладнання. Устаткування було оплачено, але не було враховано, що Польща не є країною-виробником ШВЛ-апаратів. Через її територію здійснюється лише транзит медобладнання", - розповів під час засідання антикризового штабу з протидії коронавірусу голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

За його словами, до вирішення цього питання долучилися народні депутати України.

За даними ОДА, в медзакладах області є 133 апарати ШВЛ, в обласному центрі - 163 апарати. 23 березня Харків отримав 5 швейцарських апаратів.

Нагадаємо, що через "коронавірусного" чиновника у Харківській облраді провели дезинфекцію.

Нагадаємо, що увечері 20 березня виявили коронавірус у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - Вікторії, яка повернулася з Франції, але до Харкова не приїжджала.

Пізніше госпіталізували і її чоловіка. Через кілька днів стало відомо, що Володимир також хворий на коронавірус. При цьому після повернення з Європи він приїжджав у Харків і ходив на роботу в облраду. Сім'я Скоробагачів лікується в київській клініці.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині ввели режим надзвичайної ситуації.

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