19:43  24 березня
Правоохоронці відкрили справу проти клініки, яка приховала випадок коронавірусу
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
18:19  24 березня
У Миколаєві п’яні поліцейські влаштували стрілянину
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 18:52 6

Харківщина очікує апарати ШВЛ, які застрягли на кордоні з Польшею

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 18:52 6
Читайте также на русском языке
Придбані для медичних закладів Харківської області апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) затримали на кордоні з Польщею
Фото: unsplash
Придбані для медичних закладів Харківської області апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) затримали на кордоні з Польщею

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Інцидент стався через ухвалені Євросоюзом заходи з обмеження експорту медичного обладнання. Устаткування було оплачено, але не було враховано, що Польща не є країною-виробником ШВЛ-апаратів. Через її територію здійснюється лише транзит медобладнання", - розповів під час засідання антикризового штабу з протидії коронавірусу голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

За його словами, до вирішення цього питання долучилися народні депутати України.

За даними ОДА, в медзакладах області є 133 апарати ШВЛ, в обласному центрі - 163 апарати. 23 березня Харків отримав 5 швейцарських апаратів.

Нагадаємо, що через "коронавірусного" чиновника у Харківській облраді провели дезинфекцію.

Нагадаємо, що увечері 20 березня виявили коронавірус у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - Вікторії, яка повернулася з Франції, але до Харкова не приїжджала.

Пізніше госпіталізували і її чоловіка. Через кілька днів стало відомо, що Володимир також хворий на коронавірус. При цьому після повернення з Європи він приїжджав у Харків і ходив на роботу в облраду. Сім'я Скоробагачів лікується в київській клініці.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині ввели режим надзвичайної ситуації.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


коронавірус карантин Харьков
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »