Закарпаття отримало медичну допомогу із Китаю
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.
На Закарпатті отримали 5 тисяч швидких тестів на визначення COVID-19, високоточні тести ПЛР на COVID-19, 2 тисячі 660 респіраторів, 280 костюмів біобезпеки.
Ці засоби розподілять між лікарнями, які прийматимуть пацієнтів із підозрою або хворих на COVID-19.
У першу чергу це обласна інфекційна лікарня, три заклади в місті Ужгороді - Центр легеневих хвороб (тубдиспансер), обласна клінічна лікарня, міська клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня у Мукачево.
Частину меддопомоги направлять в інфекційні відділення районних лікарень.
Поставки будуть регулярними, надходитимуть в область раз у кілька днів.
Нагадаємо, на Львівщині розподілили отриману із Китаю допомогу. Із Китаю отримали два види тестів на COVID-19, маски та біокостюми.
Тернопіль отримав тест-системи для виявлення COVID-19 із Китаю. Із Китаю отримали два види тестів - для ПЛР та тести для експрес-діагностики.
- 18:45 24 березня Івано-Франківськ: мер і його заступники віддадуть місячну зарплату на тести та апарати ШВЛ
- 18:25 24 березня Гроші для жертв репресій: де і як отримати у Кропивницькому
- 18:24 24 березня Хмельницькі поліцейські вилучили в закладчика-гастролера наркотиків на 180 тисяч гривень
- 18:12 24 березня В Збройних силах не зафіксовано жодного випадку коронавірусу
- 17:47 24 березня Зеленський зустрівся із новим послом Китаю та обговорив коронавірус
- 17:40 24 березня Мешканець Рівного хотів незаконно продати півтори тонни спирту
- 12:19 24 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ