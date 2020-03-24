Закарпаття отримало медичну допомогу із Китаю

Швидкі та високоточні тести на COVID-19, респіратори та костюми безпеки розприділять між лікувальними закладами області

Фото: Закарпатська облдержадміністрація

Швидкі та високоточні тести на COVID-19, респіратори та костюми безпеки розприділять між лікувальними закладами області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

На Закарпатті отримали 5 тисяч швидких тестів на визначення COVID-19, високоточні тести ПЛР на COVID-19, 2 тисячі 660 респіраторів, 280 костюмів біобезпеки.

Ці засоби розподілять між лікарнями, які прийматимуть пацієнтів із підозрою або хворих на COVID-19.

У першу чергу це обласна інфекційна лікарня, три заклади в місті Ужгороді - Центр легеневих хвороб (тубдиспансер), обласна клінічна лікарня, міська клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня у Мукачево.

Частину меддопомоги направлять в інфекційні відділення районних лікарень.

Поставки будуть регулярними, надходитимуть в область раз у кілька днів.

Нагадаємо, на Львівщині розподілили отриману із Китаю допомогу. Із Китаю отримали два види тестів на COVID-19, маски та біокостюми.

Тернопіль отримав тест-системи для виявлення COVID-19 із Китаю. Із Китаю отримали два види тестів - для ПЛР та тести для експрес-діагностики.