На Миколаївщині районна лікарня оголосила збір пожертв, щоб купити апарат ШВЛ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Тут.інфо.
"До проблеми з коронавірусом в Новобузькому районі просимо допомогти матеріально для закупівлі необхідного апарату штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання та ліків. Прозорість і відкритість гарантуємо. З повагою, весь колектив Новобузької ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.
Реквізити:
UA 81 326610 00000 26008053247214 МФО 326610, в "ПриватБанк" з поміткою "на боротьбу з коронавірусом".
Контакти:
Адреса: Новий Буг, вулиця Івана Огієнка, будинок 14; телефон 05151 91371; керівник: Володимир Лущенко.
Раніше повідомлялося, що в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і кисневих концентраторів, необхідних при пневмоніях.
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