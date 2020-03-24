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24 березня 2020, 11:34 3

На Миколаївщині районна лікарня оголосила збір пожертв, щоб купити апарат ШВЛ

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24 березня 2020, 11:34 3
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Новобузька центральна районна лікарня оголосила збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легенів та інших ліків
Фото: Тут.інфо
Новобузька центральна районна лікарня оголосила збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легенів та інших ліків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Тут.інфо.

"До проблеми з коронавірусом в Новобузькому районі просимо допомогти матеріально для закупівлі необхідного апарату штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання та ліків. Прозорість і відкритість гарантуємо. З повагою, весь колектив Новобузької ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

Реквізити:

UA 81 326610 00000 26008053247214 МФО 326610, в "ПриватБанк" з поміткою "на боротьбу з коронавірусом".

Контакти:

Адреса: Новий Буг, вулиця Івана Огієнка, будинок 14; телефон 05151 91371; керівник: Володимир Лущенко.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і кисневих концентраторів, необхідних при пневмоніях.

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