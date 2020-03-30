"Епіцентр" допоміг інфекціоністам Хмельниччини
Про це пише RegioNews з посиланням на видання Про Захід.
Хмельницька обласна лікарня отримала палатний рентген-апарат DIG-1100, який дає можливість проводити дослідження безпосередньо в ізоляційному боксі не транспортуючи пацієнта, а також ларингоскоп та інфузійні насоси. Лікарів забезпечили захисними костюмами, окулярами, масками, респіраторами та дезінфікуючими засобами.
Раніше "Епіцентр" передав Хмельницькому обласному лабораторному центру найсучасніше обладнання для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що дає можливість виявити Covid-19 – ампліфікатор Real-time CFX-96 Touch.
Цього тижня очікується надходження в Україну перших 100 апаратів штучної вентиляції легень, замовлених компанією "Епіцентр". Їх першочергово отримають інфекційні лікарні, що прийматимуть хворих. Друга партія надійде в кінці квітня. Строки поставок третьої партії наразі узгоджуються.
В "Епіцентрі" підкреслили, що допомогу отримають всі обласні центри України. Засновники компанії "Епіцентр" Олександр та Галина Гереги створили оперативний штаб, який знаходиться у постійному контакті з місцевою владою та реагує на потреби регіонів, забезпечуючи лікарів масками, респіраторами та дезінфікуючими засобами. Для цього "Епіцентр" сформував перший транш фонду у розмірі 150 млн грн.
Нагадаємо, Хмельниччина отримала партію медичних засобів та тестів на коронавірус.
Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України отримав апарат для діагностики коронавірусу
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