Чернівці разом із Києвом утримують сумне лідерство за кількістю випадків коронавірусу. Благодійники продовжують допомагати лікарям у боротьбі з епідемією. Без меценатів, які оперативно оплачують потреби медзакладів, необхідних реагентів для лабораторії, обладнання та засобів захисту довелося би чекати місяцями

Фото: Юрій Лисюк

Чернівці разом із Києвом утримують сумне лідерство за кількістю випадків коронавірусу. Благодійники продовжують допомагати лікарям у боротьбі з епідемією. Без меценатів, які оперативно оплачують потреби медзакладів, необхідних реагентів для лабораторії, обладнання та засобів захисту довелося би чекати місяцями

Про добрі вчинки відомих чернівчан на своїй сторінці у Facebook регулярно інформує мер Чернівців, Олексій Каспрук, пише RegioNews.

У Чернівцях, як і в інших містах, найперше не вистачає засобів захисту лікарів. Щоби закупити їх за бюджетні гроші, доводиться чекати майже місяць:

"Закупівлі за бюджетні кошти, на жаль, хоч і спрощена, але трохи повільна процедура. Вона займає не менше 4-5 днів тільки для оплати, потім кілька тижнів треба чекати замовлення. А захищати медиків потрібно тут і зараз. Тому без підтримки людей, які можуть оперативно вирішувати фінансові питання, нам було б набагато важче", - пише Олексій Каспрук.

Аби вирішити цю проблему благодійники напряму закупають і дарують халати, маски і респіратори.

Тисячу стерильних захисних халатів для медиків міста придбав Олег Охотський, ще дві тисячі таких же халатів – Борис Тойбман і будівельна компанія "Сузір’я".

215 спецкомбінезонів, три тисячі респіраторів та масок, 13 тисяч рукавичок отримано від екснардепа Максима Бурбака та Арсенія Яценюка.

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Апарат штучної вентиляції легень передали місту Людмила та Андрій Пишні.

Підприємство "Ната Люкс" перепрофілювалося з пошиття спідньої білизни на пошиття масок. Про це пише видання "Молодий буковинець". Вже пошило кілька тисяч масок. Тисячу масок роздали лікарям міської лікарні №1 і далі планують це робити.

Олександр Побережний каже, що, часто до нього звертаються підприємці, які замовляють маски, щоби просто роздати. Тож їхні маски вже відвезли підприємці у Вижницький та Заставнівський райони.

"Збільшити кількість пошиття масок немає можливості, - пояснює Олександр Іванович. - У мене половина працівників - люди пенсійного віку. І їх вирішили на роботу не виводити, щоби не ризикувати їхнім здоров'ям. Маска коштує 10 гривень. Працюємо практично з нульовою рентабельністю, бо не збираємося на біді заробляти. Хочемо лише допомогти тим, хто бореться за наше життя та здоров’я".

Власник готелю "Мрія" Руслан Цаплюк запропонував віддати свій готель для самоізоляції тих, хто повертається з-за кордону.

"Я колись працював лікарем і розумію, що таке інфекція, - каже пан Руслан. - Призупинив роботу готелю до Великодня. Тож доки він пустує, там могли би жити люди, які приїхали з-за кордону. В готелі є 30 номерів. І всі їх готовий віддати, щоби люди були на карантині. Адже зараз дуже багато людей повернулися з Польщі, Італії, Німеччини".

"Мені вже телефонували люди і питали, чи можна поселитися у готелі на карантин. Розповідали, що повернулися з-за кордону, хотіли би бути на самоізоляції, але вдома такої можливості немає, - продовжує Руслан Цаплюк. - Свідомі люди готові піти на самоізоляцію, але не мають де. Я не можу сам цих людей прийняти. Хотів, щоби вони були під контролем СЕС, щоби контролюючі органи знали, кількість людей, які приїхали, але з цих органів ніхто не звертався".

Бізнесмен Володимир Жаровський допоміг Буковині закупити важливі матеріали для лабораторного центру. Це дозволить провести близько тисячі потрібних аналізів.

"Зв’язався з нашим головним санітарним лікарем Наталією Гопко. Вона сказала, що конче необхідно купити матеріали для лабораторії. Їх критично не вистачало, - розповідає Володимир Жаровський. - Розповіла, що у них є договір з однією компанією на доставку матеріалів, але якщо вчасно не проплатити коштів, то їх не буде. Ми прийняли рішення негайно відреагувати на цю ситуацію і допомогти.

Ми також спілкувалися з компаніями у Китаї з приводу апаратів ШВЛ. Дізнавалися, де можна купити медичні халати. Все це плануємо придбати. Люди повинні допомагати і я знаю, що багато бізнесменів готові це зробити, щоби впоратися з проблемою, яка нас зараз спіткала".

Клуб підприємців Буковини складається з 28 найуспішніших підприємств краю. Тут теж вирішили допомагати боротися з коронавірусом.

"Спілкуємося з адміністрацією міської лікарні №1, що найнеобхідніше, те і купуємо, - розповіла виконавчий директор клубу підприємців Буковини Оксана Лелюк. - Купуємо щось кожного дня. Хоч немає якихось суттєвих покупок, але це різні речі і їх багато, без яких у лікарні складно працювати, особливо у період поширення інфекції. Наприклад, придбали дозатори для рідини, яка дезінфікує, бочки для дезінфекції халатів тощо. Найближчим часом отримаємо медодяг і роздамо його лікарям. Та й надалі будемо допомагати оплачувати поточні потреби медзакладів."

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Чернівецький бізнесмен, колишній депутат міської ради Олег Охотський виділив один мільйон гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків і поліцейських на Буковині.

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