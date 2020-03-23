Коронавірус: у Київській області створять антикризовий центр
Про це заявив під час брифінгу голова Київської ОДА Василь Володін, передає RegioNews.
Повідомляється, що головним завданням діяльності антикризового центру буде надання допомоги медпрацівникам, рятувальникам, комунальникам і співробітникам, які підтримують життєдіяльність області.
"Майданчик антикризового центру об'єднає і скоординує зусилля благодійних фондів, підприємців і влади, задля всебічної допомоги тим, хто зараз рятує здоров'я і життя нашого суспільства", - повідомив голова Київської ОДА.
Він зазначив, що влада вирішує організаційні питання створення центру, а упродовж доби стане відомо про деталі роботи антикризового центру.
"Буде повідомлено розташування антикризового центру, адреса, контактні телефони, джерела інформування людей, графік роботи", - сказав Володін.
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Нагадаємо, у Київській області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у п'ятьох жителів Обухівського району.
Від початку 2020 року на Київщині зафіксовано 65 летальних випадків внаслідок пневмонії.
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