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24 березня 2020, 16:20 4

Суми на карантині: влада перейшла до жорстких заходів

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24 березня 2020, 16:20 4
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25 березня Суми можуть закрити для в’їзду автомобільного та залізничного транспорту
Фото: Pixabay
25 березня Суми можуть закрити для в’їзду автомобільного та залізничного транспорту

Про це інформують RegioNews із посиланням на "Sumy Today”.

Про можливе закриття міста повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко. Зробив це під час погоджувальної ради. Тепер питання мають розглянути на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно відбудеться після сесії міськради, яка розпочалася сьогодні, 24 березня, о 14:00.

Суми планують закрити на в’їзд для всіх, хто не має місцевої реєстрації та не працює на підприємствах міста.

Як писали RegioNews раніше, понад 20 млн гривень планують витратити на купівлю необхідних медичних апаратів і ліків, а також на лікування інфікованих COVID-19 у Сумах.


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