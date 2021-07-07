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07 июля 2021, 10:00 176

Владислав Трубицын инициирует разработку альтернативного проекта решения относительно правил размещения МАФов

07 июля 2021, 10:00 176
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Представители столичного бизнеса и власти решили совместно искать путь для решения всех недоразумений и проблем

Об этом заявил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, сообщает RegioNews.

По его словам, он полностью открыт к диалогу с предпринимателями и всегда на стороне честного бизнеса.

"Именно поэтому будет создана рабочая группа, в которую войдут представители столичного бизнеса и мои коллеги. И вместе мы разработаем альтернативный проект решения, которым будут урегулированы вопросы размещения временных сооружений на территории Киева", - добавил он.

Подытоживая Владислав Трубицын заявил, что впереди – кропотливая работа, которая должна удовлетворить интересы, как власти, так и столичного бизнеса.

Напомним, ранее Владислав Трубицын анонсировал создание рабочей группы с представителями столичного бизнеса.

Киевсовет бизнес МАФ

 
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