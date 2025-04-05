02:40  05 квітня
На Закарпатті чоловік обманом виманив 7 мільйонів, які належали родині загиблого військового
01:02  05 квітня
На Хмельниччині ділки продавали підроблені гаджети Apple: їх відправили під суд
00:26  05 квітня
Народила від власного батька: на Буковині засудили чоловіка, який роками ґвалтував доньку
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2025, 09:33

Атаки на Кривий Ріг 4 квітня: 19 загиблих та 68 постраждалих

05 квітня 2025, 09:33
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Внаслідок ракетного та дронового удару по Кривому Рогу 4 квітня загинули 19 людей, 9 із них – діти

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"Внаслідок терористичних атак постраждали 68 людей - від тримісячної дитини до людей похилого віку. 40 людей зараз перебувають у лікарнях (двоє дітей 5 та 8 років були доставлені до Дніпра до лікарні ім. Мечнікова у вкрай тяжкому стані), із постраждалих у наших лікарнях 17 – у тяжкому стані, у тому числі 2 дітей. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Постраждали 34 багатоквартирні будинки, 6 навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйнований приватний будинок. Пошкоджень дуже багато – дані ще уточнюються. Усю ніч тривала ліквідація наслідків. До 02:45 аварійно-рятувальна операція була завершена.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли загиблі Кривий Ріг дрон ракетний удар постраждалі
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Сили ППО збили 51 російський безпілотник, ще 31 – локаційно втрачений
05 квітня 2025, 11:12
У Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими через російські атаки 4 квітня
05 квітня 2025, 10:47
На Київщині внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджений будинок
05 квітня 2025, 10:19
В Україні знімають фільм про легендарну Квітку Цісик
05 квітня 2025, 04:00
В Україні подешевшав популярний овоч
05 квітня 2025, 03:40
Ведуча Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про зради її чоловіка
05 квітня 2025, 03:20
Мер надіслав інтимне відео чиновниці: чим обернулась історія
05 квітня 2025, 03:00
На Закарпатті чоловік обманом виманив 7 мільйонів, які належали родині загиблого військового
05 квітня 2025, 02:40
ШІ забере роботу в 40% людей, – ООН
05 квітня 2025, 02:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Андрій Длігач
Всі блоги »