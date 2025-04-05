фото: ДСНС

Внаслідок ракетного та дронового удару по Кривому Рогу 4 квітня загинули 19 людей, 9 із них – діти

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"Внаслідок терористичних атак постраждали 68 людей - від тримісячної дитини до людей похилого віку. 40 людей зараз перебувають у лікарнях (двоє дітей 5 та 8 років були доставлені до Дніпра до лікарні ім. Мечнікова у вкрай тяжкому стані), із постраждалих у наших лікарнях 17 – у тяжкому стані, у тому числі 2 дітей. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Постраждали 34 багатоквартирні будинки, 6 навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйнований приватний будинок. Пошкоджень дуже багато – дані ще уточнюються. Усю ніч тривала ліквідація наслідків. До 02:45 аварійно-рятувальна операція була завершена.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".