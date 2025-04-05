Сили ППО збили 51 російський безпілотник, ще 31 – локаційно втрачений
В ніч на 5 квітня Сили оборони України збили 51 ворожий безпілотник, ще 31 ворожий БпЛА – локаційно втрачений
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ііз 21:00 4 квітня російська армія атакувала Україну 92-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.
Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".
Внаслідок ворожих атак загинули 19 людей, 9 із них – діти. Постраждали 68 цивільних.
У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок ворожих ударів.