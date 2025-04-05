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05 квітня 2025, 11:12

Сили ППО збили 51 російський безпілотник, ще 31 – локаційно втрачений

05 квітня 2025, 11:12
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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В ніч на 5 квітня Сили оборони України збили 51 ворожий безпілотник, ще 31 ворожий БпЛА – локаційно втрачений

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ііз 21:00 4 квітня російська армія атакувала Україну 92-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".

Внаслідок ворожих атак загинули 19 людей, 9 із них – діти. Постраждали 68 цивільних.

У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок ворожих ударів.

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