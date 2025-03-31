Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях

В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних побутових і культурних умовах. З ними траплялися різні історії, як позитивні, так і не дуже. Але такої, яка сталася у березні в Дубаї, здається, ще не було майже ніколи

В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних побутових і культурних умовах. З ними траплялися різні історії, як позитивні, так і не дуже. Але такої, яка сталася у березні в Дубаї, здається, ще не було майже ніколи

фото: instagram.com/ae3marylu

Що сталося із українкою в Дубаї

21 березня у місті Дубай, найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів, знайшли українську громадянку Марію Ковальчук. Знайшли, бо з 10-го числа родина нічого не знала про її місцеперебування. Ковальчук була виявлена у, м'яко кажучи, не дуже звичайному стані – в лікарні, куди її доправили, діагностували не тільки переломи кінцівок, а й травми хребта. Що вже само по собі є серйозною підставою для зацікавлення ЗМІ – не так часто з українськими громадянами за кордоном трапляються інциденти, наслідками яких є пошкодження подібного характеру.

Фото: x.com/boom_arilu

Поліція Дубая через розголос була змушена оприлюднити офіційну версію. Згідно із цією версією, Ковальчук з незрозуміло яких причин гуляла на будівельному майданчику, залізла на недобудову, звідки впала – і, власне кажучи, отримала настільки важкі травми.

Технічно версія дубайської поліції має право на життя. Але – навряд чи можна всерйоз розглядати версію про те, що 20-річна дівчина (день народження у неї був напередодні зникнення) прилетіла до Дубая для того, аби поцікавитися станом тамтешньої будівельної галузі й особисто інспектувала недобудовані об’єкти. До речі, невже у ОАЕ так легко потрапили на будівництво?

Фото: Instagram Марии Ковальчук

Тому, звісно ж, родина українки, як писали ЗМІ, цю версію відмовилася визнавати. А сама постраждала перебуває після перенесених травм і численних операцій у такому стані, коли їй не до розповідей про події одинадцяти загадкових днів свого життя. І тут варто пригадати її останній, до зникнення, дзвінок матері. І взагалі заглибитися у деталі біографії дівчини.

Модель, дзвінок і незнайомці

ЗМІ з’ясували, що 20-річна львів’янка Марина Ковальчук – модель OnlyFans. OnlyFans, як відомо, є ресурсом платної підписки. Завантажуєш контент і продаєш до нього доступ. Звісно, перш за все – це контент для дорослих, як ви зараз правильно подумали. Не тільки такий, є там і справді корисний контент, наприклад, відео фахівців з фітнесу, але загалом словосполучення "OnlyFans-модель" означає саме дорослий фотовідеоконтент за гроші. Скоріш за все, Ковальчук теж продавала не власні фітнес-вправи.

Фото: x.com/boom_arilu

Ще одним цікавим фактом у цій історії є дзвінок дівчини, який стався 10 березня. Вона подзвонила матері й повідомила про те, що йде до готелю із незнайомцями, які її запросили. А також ЗМІ дізналися про те, що своїм друзям Ковальчук розповіла про запрошення на вечірку з "представниками модельного бізнесу", які нібито пов’язані із тамтешніми елітами, тобто, простіше кажучи, з шейхами.

І отут уже починає вимальовуватися цілком реальна картина. Картина, яка стала відома кілька років тому – і, відверто кажучи, шокувала. Бо за красивим фасадом багатих і успішних нафтових Еміратів приховуються відверто огидні речі.

Що таке Dubai Porta Potty

Ці речі, як повідомило улітку 2022 року одне із видань, називаються Dubai Porta Potty. Porta Potty в перекладі з англійської означає "переносний горщик". І сенс цієї фрази далеко не такий безневинний, як вам могла здатися на перший погляд. Бо цей переносний горщик – це нічний горщик. Той самий, в який у далекі, доунітазні часи люди здійснювали процес дефекації. А ще це торгова марка одного із виробників біотуалетів.

Фото: Shutterstock

Dubai Porta Potty, як дізналися ЗМІ із повідомлень в TikTok та непублічної інформації, – це такі особливі вечірки, які організовують тамтешні шейхи. (Хоча вважається, що цим займатися можуть не тільки вони, а і будь-які багаті іноземці – головне тут знати, з ким і як домовитися.) Вечірки, суттю яких є приниження молодих дівчат. Приниження в прямому, буквально фізіологічному смислі. Бо вони і працюють на цих вечірках porta potty, тобто шейхи чи їхні приятелі, вибачте за натуралістичність, випорожнюються в рот цим моделям.

Який у цьому сенс, яке задоволення вони отримують від подібних експериментів – питання не до ЗМІ, а до медичних фахівців, психологів чи психіатрів. Але на дефекації у рота красивої молодої дівчини ці вечірки не закінчуються. За інформацією, знайденою та оприлюдненою ЗМІ після 2022 року, організатори Dubai Porta Potty наказують дівчатам займатися оральним сексом з верблюдами, вступати у статевий зв’язок із віслюками тощо. Усе це, звісна річ, на публіці, яка, певно, із цікавістю спостерігає за таким шоу. Звісно ж, виникає питання – а навіщо усе це потрібно самим дівчатам? І тут медіа розкривають ще одну сторону цієї історії, сторону, яка називається "гроші".

Чи варті дубайські гроші таких жертв

Саме так, гроші. Преса, посилаючись на поінформованих людей чи навіть самих учасниць шоу, пише про те, що тарифи на таких вечірках значно, значно більші, ніж за простий секс із місцевим багатієм. За деякою інформацією, за одну таку вечірку дівчина може заробити – якщо, звісно, зуміє витерпіти усі ці приниження до кінця – до 50 тисяч доларів. Жоден банальний інтим з жодним шейхом таких грошей, звісна річ, не коштує.

Фото: x.com/boom_arilu

Зібравши усі ці чутки та офіційну інформацією докупи, можна припустити, що Марія Ковальчук, можливо, стала жертвою чи такого шоу чи якогось подібного жорсткого контакту із місцевою елітою. І не витерпіла, спробувавши утекти чи відмовитися від участі. Саме тому і місцева поліція висунула геть абсурдну версію в стилі "ішла собі дівчинка, зайшла на будівництво і гепнулася із висоти". За 20-річною українкою стоїть хіба її родина (хоча через кілька днів після оприлюднення інформації в Україні відкрили кримінальну справу щодо події з 20-річною львів’янкою), а на протилежному боці, можливо, найвпливовіші мешканці Дубая. Зрозуміло, на чиєму боці у геть недемократичній країні опиняться правоохоронці.

Фото: x.com/boom_arilu

Історія з Марією Ковальчук поки що не завершена, вона сама не дала свідчень про те, що з нею сталося (чи, принаймні, їх не оприлюднили), але деякі висновки можна зробити уже зараз. Близькосхідні монархії – це далеко не те місце, де проста людина, особливо іноземець, особливо молода дівчина без впливових знайомих чи родичів, може розраховувати хоч на якусь підтримку і безпеку у складній ситуації. Особливо у ситуації, яка одночасно пахне великими грошима, а також смердить, вибачте на слові, людськими фекаліями.

Та й взагалі – легких грошей, як ми уже побачили і в самій Україні, не існує. Ціна за ці легкі гроші може бути і буде дуже серйозна. Як мінімум зламана психіка – бо навряд чи для молодої дівчини, якою б онліфанщицею вона не була, просто так, безслідно пройдуть перераховані вище знущання (які, мабуть, нічим особливим не відрізняються від тих звірств, які чинять на окупованих територіях України росіяни; хіба що верблюдів у нас немає, але навіть віслюки у російській армії вже з’явилися). А то і, як показує історія Марини Ковальчук, такими травмами, що загрожують інвалідністю на усе життя. Чи взагалі смертю. Навряд чи навіть захмарний 50-тисячний гонорар може компенсувати палату в психіатричній лікарні, вічну прикутість до ліжка чи могилу в 20 років.