Паркувальний конфлікт у Києві: водія, який побив інспектора, судитимуть

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У Києві перед судом постане чоловік, який побив інспектора з паркування

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що порушник припаркував автівку перед пішохідним переходом на вулиці Шолуденка, а коли побачив, що інспектор виписав йому штраф — накинувся на службовця з кулаками та втік.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного — ним виявився 40-річний іноземець, якого патрульні поліцейські розшукали у Святошинському районі столиці.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі обвинувальний акт скерували до Шевченківського районного суду міста Києва.

Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні в столиці на інспектора паркування напав водій. Виявилося, що він був незадоволений штрафом, який йому виписали.

Раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого рідого брата молотком.