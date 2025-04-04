14:57  04 квітня
В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на вихідних
13:57  04 квітня
Херсонщина під ударом: ворожі дрони атакували евакуаційний екіпаж
12:39  04 квітня
У Києві чоловік напав на рідного брата з молотком
UA | RU
UA | RU
04 квітня 2025, 15:51

Паркувальний конфлікт у Києві: водія, який побив інспектора, судитимуть

04 квітня 2025, 15:51
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві перед судом постане чоловік, який побив інспектора з паркування

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що порушник припаркував автівку перед пішохідним переходом на вулиці Шолуденка, а коли побачив, що інспектор виписав йому штраф — накинувся на службовця з кулаками та втік.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного — ним виявився 40-річний іноземець, якого патрульні поліцейські розшукали у Святошинському районі столиці.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі обвинувальний акт скерували до Шевченківського районного суду міста Києва.

Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні в столиці на інспектора паркування напав водій. Виявилося, що він був незадоволений штрафом, який йому виписали.

Раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого рідого брата молотком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція конфлікт паркування іноземець суд
Теракт у Дніпрі: загинув посадовець Юрій Федько
04 квітня 2025, 13:41
У Києві чоловік напав на рідного брата з молотком
04 квітня 2025, 12:39
Закупівля неякісного одягу для військових: на Кіровоградщині судитимуть депутата міськради
04 квітня 2025, 06:17
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли вони відбудуться і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Суд пом'якшив запобіжний захід для полковника Лапіна
04 квітня 2025, 17:15
На Закарпатті прикордонники врятували двох молодиків, які намагались втекти до Румунії
04 квітня 2025, 17:05
Податок на нерухомість у 2025: кого змусять платити більше
04 квітня 2025, 16:47
В Україну вчасно не повернулись майже чверть студентів, які виїхали за кордон: що буде робити МОН
04 квітня 2025, 16:25
Депутата з Буковини судитимуть за незаконну вирубку дерев на 1,5 млн грн
04 квітня 2025, 16:12
На Чернігівщині російський дрон атакував вантажівку: поранений водій
04 квітня 2025, 16:09
Завищували ціни на паливо у прифронтовому районі: правоохоронці викрили "бізнесменів"
04 квітня 2025, 16:05
У Кривому Розі посадовці розкрадали гроші, які виділялись на перевезення тіл загиблих захисників
04 квітня 2025, 15:45
На Прикарпатті лісник зі спільником за 5000 доларів планували переправляти чоловіків за кордон
04 квітня 2025, 15:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли вони відбудуться і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Андрій Длігач
Всі блоги »