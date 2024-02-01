Мільйонні доходи, годинник Hublot і "Ланос": скільки заробляють і що задекларували керівники областей

140 млн гривень у власності, годинник Hublot за майже 500 тис. гривень, духовка за чверть мільйона, "Ланос" і ВАЗ – що ми знайшли в деклараціях начальників обласних військових адміністрацій

140 млн гривень у власності, годинник Hublot за майже 500 тис. гривень, духовка за чверть мільйона, "Ланос" і ВАЗ – що ми знайшли в деклараціях начальників обласних військових адміністрацій

Восени минулого року в Україні відновили обов’язкове декларування доходів для чиновників. Нечувані статки можновладців різного штибу, воєнкомів і народних депутатів, якими вони обзавелися якраз за час повномасштабної війни, викликали неабиякий суспільний резонанс. Тому держава, звісно, не без "заохочення" від міжнародних партнерів, вирішила розкрити доходи і статки всіх чиновників за воєнні 2022 і 2023 роки.

RegioNews проаналізував декларації начальників обласних військових адміністрацій, щоб розказати, чим володіють і скільки заробляють "люди Володимира Зеленського" в регіонах.

Насамперед треба зазначити, що на момент написання цього тексту з 23 очільників ОВА троє досі не подали свої декларації за попередні роки. Йдеться про начальника Одеської ОВА Олега Кіпера; керівника Херсонщини Олександра Прокудіна та очільника Запорізької області Юрія Малашка.

Ті ж 20 очільників областей та їхні дружини, згідно з деклараціями за 2022 рік, на всіх мають майже 15 млн гривень на рахунках у банках, а також більше 500 тис. у євровалюті. В готівці вони тримають понад 2 млн доларів, близько 1 млн євро та майже 39 млн гривень. Начальники ОВА та їхні дружини володіють майже 90 тис. квадратних метрів землі в різних областях країни. Також вони мають 27 квартир загальною площею майже 2,7 тис. кв. метрів, а ще — 10 житлових будинків площею близько 2 тис. кв. метрів.

Хочеться відмітити один дуже позитивний момент, який об'єднує всіх нинішніх керівників областей. Жоден із них чи його родина не купували нерухомість у 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення росії. Проте деякі з них придбали автомобілі або ж дарували своїм дружинам коштовні годинники вартістю понад 400 тис. гривень.

А ось у 2021-му, за рік до великої війни, дуже багато родин очільників областей – чи за чистим збігом обставин, чи навмисно – стали власниками квартир та землі. Левова частка цієї нерухомості записані на дружин. Водночас є і такі начальники обласних військових адміністрацій, які офіційно не мають ані власного житла, ані власних автомобілів. І, на щастя, майже ніхто не володіє жодними екстравагантними коштовностями, антикваріатом й іншими предметами "вишуканого смаку", які так чи інакше можуть викликати суспільний резонанс.

В КОГО НАЙБІЛЬШЕ ГОТІВКИ ТА ВКЛАДІВ У БАНКАХ

Фото: wikipedia.org

Найбагатшим начальником ОВА в Україні є очільник Кіровоградщини Андрій Райкович. Чиновник у своїй декларації за 2022 рік вказав, що отримав 217 тис. гривень пенсії та понад 2 млн гривень дивідендів. Роялті принесли Райковичу понад 37 млн гривень за 2022 рік. На рахунках у банках очільник Кіровоградської ОВА мав близько 10 млн гривень та понад 300 тис. євро. У готівці він декларував 720 тис. євро та 340 тис. доларів, а ще понад 30 млн гривень.

На посаді начальника Кіровоградської ОВА Райкович за неповний 2022 рік заробив трохи більше 670 тис. гривень, адже очільником області він став лише на початку березня 2022 року. До того часу він був мером Кропивницького. За перші два місяці 2022 року на цій посаді Райкович отримав трохи менше 95 тис. гривень зарплатні і навіть отримав майже 40 тис. гривень соціальних виплат від Виконавчого комітету Кропивницької міськради.

У сумі в нього виходить дуже і дуже суттєва цифра – 140 млн грн за нинішнім курсом.

Протягом 2022 року Андрій Райкович не купував ані нерухомості, ані автомобілів. Проте в нього є автомобіль Range Rover 2019 року випуску, який він придбав того ж року за 5,7 млн гривень.

Райкович володіє й переконливим переліком нерухомості. Є величезний будинок на 800 "квадратів" у селі Суботці на Кіровоградщині. Тут же він має ще два будинки на 46 кв. метрів та 45 кв. метрів, а також дачний будинок на 67 кв. метрів. У селі Суботці начальник Кіровоградської ОВА має і 11 земельних ділянок загальною площею понад 22 тис. кв. метрів, а також він орендує озеро в Суботцях площею понад 12 тис. кв. метрів.

Серед цікавинок у декларації, наприклад, можна знайти духовку за 250 тис. гривень, а також холодильник за 306 тис. гривень. Крім цього, він задекларував зброю, а саме — карабін вартістю понад 300 тис. гривень.

Фото: Facebook

Також небідною людиною є в.о. голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, адже у своїй декларації за 2022 рік він вказав, що має понад 300 тис. доларів готівки, але на банківських рахунках – трохи менше 20 тис. гривень. За 2022 рік він заробив 554 тис. гривень, обіймаючи на той час посаду першого заступника начальника Хмельницької ОВА.

Тюрін орендує квартиру площею 54 кв. метра у Хмельницькому. Автомобілів чиновник не має.

З коштовностей він задекларував старовинну ікону, жіночий золотий годинник та золотий браслет з дорогоцінним камінням.

Фото: Facebook

Максим Козицький, який є начальником Львівської ОВА, також має чималі статки. У декларації за 2022 рік чиновник зазначив, що у банках він тоді тримав близько 25 тис. євро, понад 75 тис. доларів, а ще понад 1,4 млн. гривень. У готівці чиновник зберігав 21 тис. євро, 11 тис. доларів та 85 тис. гривень. У дружини чиновника було понад 650 тис. гривень на рахунках у банках, а також 25 тис. доларів.

За 2022 рік чиновник заробив понад 850 тис. гривень. Також Козицький задекларував 1 млн гривень як подарунок від свого батька.

Дружина чиновника тоді заробила понад 250 тис. гривень, працюючи у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та у кількох приватних фірмах.

Станом на 2022 рік сім'я Максима Козицького мала лише один автомобіль. Його на початку 2022 року купила дружина чиновника і це — AUDI Q-5 2021 року випуску.

У Львові Козицький має гараж та дві квартири, площа яких становить 80 кв. метрів та 175 кв. метрів.

Фото: Facebook

Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко вказав у своїй декларації, що мав у 2022 році 177 тис. доларів та 140 тис. гривень, а його дружина – 27 тис. доларів та 120 тис. гривень. Також чиновник тримав 112 тис. гривень на рахунках у банку, а також він передав в управління одній з фінансових установ майже 500 тис. гривень. Його дружина у 2022 році тримала на рахунках у банках близько 15 тис. гривень та трохи менше 8 тис. євро.

Протягом 2022 року він заробив понад 920 тис. гривень на посаді голови Волинської ОВА, а це понад 76 тис. на місяць. Також він задекларував подарунок еквівалентний 441 гривні, а ще 282 гривні відсотків, одержаних від банку. Дружина Погуляйка заробила трохи менше 20 тис. гривень від незалежної професійної діяльності. А ще вона отримала 1,3 млн гривень доходу від продажу нерухомого майна.

Нерухомість та автомобілі родина Юрія Погуляйка протягом 2022 року не купувала. Проте на дружину та дітей Погуляйка зареєстровано квартиру в Києві на 138 кв. метрів. Ще одна квартира площею понад 100 кв. метрів у дружини чиновника є у Луганську. У декларації вказано, що Юрій Погуляйко з 2021 року орендує будинок у селі Лище біля Луцька, але площу будинку він не вказав. Також на дружину оформлено два машиномісця у Києві загальною площею понад 20 кв. метрів. У 2020 році Юрій Погуляйко придбав за 200 тис. гривень земельну ділянку площею 0,12 кв. метрів у селі Пухівка біля Києва.

З транспортних засобів у родини Погуляйка є лише мотоцикл BMW, що записаний на його дружину.

Фото: Facebook

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець має у банках близько 2 млн гривень, а ще 1,2 млн гривень у готівці. Його дружина у готівці декларувала понад 860 тис. гривень.

Крім цього, Ігор Табурець є одним з небагатьох начальників ОВА країни, хто вже подав декларацію за 2023 рік. Тож за минулий рік він отримав понад 1 млн гривень зарплатні. Також він отримав понад 500 тис. гривень пенсії, а ще майже 200 тис. гривень відсотків від вкладів у двох банках країни.

Протягом минулого року Табурець не купував ані нерухомості, ані автомобілів. Проте в нього є право на 25% квартири площею 91 кв. метр у столиці. На дружину чиновника записано дві земельні ділянки площею близько 2 тис. кв. метрів, одна з яких у Черкаській області. У власності начальника Черкаської ОВА є TOYOTA CAMRY 2014 року випуску.

Фото: Facebook

У своїй декларації за 2022 рік начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус вказав, що на банківських рахунках у 2022 році тримав близько 12 тис. гривень, а в готівці — 130 тис. євро, 155 тис. доларів та 1,6 млн гривень.

Також чиновник мав право користуватися квартирою батька у Чернігові, яка має площу трохи менше 45 кв. метрів. У власність нерухомості він не отримував у 2022 році.

На посаді голови Чернігівської ОВА протягом 2022 року В’ячеслав Чаус заробив понад 930 тис. гривень, а також отримав пенсії майже 150 тис. гривень. Дружина чиновника мала лише пенсію у розмірі менше 25 тис. гривень.

У Чауса є автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2021 року випуску, який він придбав у тому ж році. Також чиновник має колекцію ювілейних і пам'ятних монет України, а ще колекцію монет іноземних держав. Проте, скільки коштують ці монети він не вказує.

У В’ячеслава Чауса є квартира площею 72 кв. метри в Чернігові, а також він має право користуватися двома квартирами площею 44 та 46 квадратних метрів у Чернігові, які належать батьку чиновника. Сам Чаус має у власності земельну ділянку площею 1200 кв. метрів у селі Клочків на Чернігівщині, а також у цьому селі в нього є дачний будинок на 98 "квадратів".

Фото: Facebook

У декларації за 2022 рік голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у готівці в нього було 135 тис. доларів та 330 тис. гривень, а в дружини — 255 тис. доларів та 315 тис. гривень.

У 2022 році він заробив на посаді голови Харківської ОВА 929 тис. гривень. У свою чергу його дружина протягом 2022 року отримала більше 300 тис. гривень зарплаті, працюючи у Харківському національному медичному університеті.

За 2022 рік автомобілів чи нерухомості родина Олега Синєгубова не купувала. Та й загалом у чиновника та його родини, згідно з офіційною декларацією, немає автомобілів, але є дуже багато нерухомості. Причому на самого чиновника записана лише квартира площею 202 кв. метри в Харкові.

У власності дружини є дві земельні ділянки площею близько 3,5 тис. кв. метрів у Черкаській Лозовій на Харківщині. Також вона має дві земельні ділянки загальною площею більше 4 тис. кв. метрів у Харкові. Тут же в неї є нежитлове приміщення площею понад 230 кв. метрів та два паркомісця. Крім цього, на синів та дружина Олега Синєгубова записано ще одну квартиру площею 156 кв. метрів у Харкові.

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Очільник Житомирщини Віталій Бунечко теж має неабиякі статки. У своїй декларації за 2022 рік він вказав у готівці 56 тис. доларів, 45 тис. євро та 580 тис. гривень, а ще 44 тис. гривень розміщені на його банківському рахунку. За минулий рік Бунечко заробив на посаді голови Житомирської ОВА понад 920 тис. гривень. Також він отримав майже 240 тис. гривень пенсії.

Чиновник орендує квартиру площею 107 кв. метрів у Житомирі. На його дружину записано одразу три квартири у Львові, що мають площі 24 кв. метри, 36 кв. метрів та 67 кв. метрів. Також в декларації чиновника відзначено, що його дружина та пасинок мають спільну квартиру площею 103 кв. метри у Львові.

Віталій Бунечко задекларував два годинники відомих марок Frank Muller та Zenit, які він придбав ще у 2014 році. У чиновника немає особистого автомобіля, але на дружину записано AUDI Q8 2018 року випуску.

В КОГО НАЙБІЛЬШЕ ЗЕМЛІ

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Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, згідно з його декларацією за 2022 рік, мав земельну ділянку площею 420 кв. метрів у Коблево Миколаївської області, а також земельну ділянку на 20 тис. кв. метрів у селі Ташине на Миколаївщині. Крім цього, у місті Нова Одеса на Миколаївщині у Філашкіна є земельна ділянка площею 1,1 тис. кв. метрів. У Коблевому він володіє нежитловим приміщенням на 57 "квадратів", а також має у власності 50% пансіонату для відпочинку.

Родина Вадима Філашкіна зареєстрована у квартирі площею 137 кв. метрів, що розташована у Миколаєві, але це житло їм не належить.

Дружина чиновника також має багато нерухомості. Наприклад, на неї зареєстровано нежитлове приміщення площею понад 100 кв. метрів у Коблевому. Також тут вона орендує земельну ділянку на 100 "квадратів". У селі Ташине на Миколаївщині дружина Філашкіна також володіє земельною ділянкою на 20 тис. кв. метрів. А також володіє земельною ділянкою площею 120 кв. метрів у Коблеве.

Коли Філашкін ще був заступником начальника Донецької ОВА, у 2022 році, він заробив майже 1,5 млн гривень, що у середньому понад 120 тис. гривень щомісяця. Також Вадим Філашкін отримав більше 190 тис. гривень пенсії, а ще майже 5 тис. гривень як соціальних виплат. Дружина Філашкіна займається підприємницькою діяльністю і за 2022 рік заробила майже 1,5 млн гривень.

У готівці Вадим Філашкін у 2022 році тримав 42 тис. доларів та 210 тис. гривень, а його дружина мала у готівці 37 тис. доларів. Понад 1 млн гривень у Філашкіна у 2022 році були на банківських рахунках, а його дружина мала на таких рахунках близько 70 тис. гривень.

У власності дружини чиновника є автомобіль Lexus LS460 2008 року випуску та TOYOTA RAV-4 HYBRID 2021 року випуску.

Фото: Facebook

Згідно з декларацією за 2022 рік, чоловік начальниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук має досить багато землі. На нього записано чотири земельні ділянки загальною площею понад 4500 кв. метрів у Коломийському районі. Тут же він має будинок на 153 кв. метри.

Загалом подружжя Онищуків має два гаражі по 18 "квадратів" кожен в Івано-Франківську. Також у цьому місті чоловік чиновниці має квартиру площею 81 кв. метр. Сама ж Світлана Онищук має 25% квартири площею понад 80 кв. метрів в Івано-Франківську.

За 2022 рік Світлана Онищук на своїй посаді заробила трохи більше 930 тис. гривень. Ще 38 тис. гривень вона заробила, викладаючи в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу. Чоловік чиновниці працює у Конституційному суді Україні та за 2022 рік він задекларував трохи більше 480 тис. гривень зарплатні.

Світлана Онищук не має рахунків у банках, але у 2022 році мала 150 тис. гривень готівки. У 2022 році Онищук не купувала автомобілів, але в неї є LEXUS NX 200 2018 року випуску, а у її чоловіка – TOYOTA RAV4 2019 року випуску.

Фото: Facebook

Начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита вказав у своїй декларації, що у його родини є житловий будинок на 259 кв. метрів біля Ужгорода, а ще три земельні ділянки загальною площею близько 2500 кв. метрів. Також в Ужгородському районі в родини Микити є ще один будинок, але його площу та дату набуття у власність чиновник не вказав. В Ужгороді у родини Віктора Микити є квартира на 58 кв. метрів.

За 2022 рік чиновник, обіймаючи посаду очільника Закарпатської ОВА, заробив більше 890 тис. гривень, а це майже по 75 тис. гривень на місяць. Крім цього, у декларації за 2022 рік він вказав дохід в якості заробітної плати в одній з військових частин ВЧ Е6133. Місцеві ЗМІ пишуть, що ця військова частина підпорядкована СБУ, і саме у 2021 році ще до призначення на посаду начальника Закарпатської ОВА Віктор Микита працював у СБУ.

Дружина Микити — приватний підприємець і за 2022 рік задекларувала трохи більше 750 тис. гривень, а ще 1,25 млн гривень вказала від відчуження рухомого майна.

На рахунках у банках Віктор Микита у 2022 році мав майже 80 тис. гривень, а його дружина – близько 200 тис. гривень. Готівкою у Микити було 30 тис. доларів, а в його дружини – 1,5 млн гривень.

На початку 2022 року дружина чиновника придбала вантажівку за 500 тис. гривень. Ще три вантажівки-тягачі були придбані до 2022 року. Також дружина Віктора Микити придбала у 2022 році автомобіль "Ауді" А6 2018 року за 1,3 млн гривень.

Фото: wikipedia.org

У системі НАЗК є декларація Володимира Артюха за 2022 рік, коли він працював начальником Подільської філії Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", а начальником Сумської ОВА він був призначений навесні 2023 року. Нерухомості або автомобілів Володимир Артюх у 2022 році не купував, але в нього є будинок на 186 квадратних метрів у селі Щітки на Вінниччині. Тут же в нього є земельна ділянка на 1600 "квадратів". Дружина чиновника володіє земельною ділянкою площею майже 800 кв. метрів у Євпаторійському районі в Криму, що тимчасово окупований.

Отже, у 2022 році він заробив трохи більше 830 тис. гривень. Також Володимир Артюх отримав понад 350 тис. гривень пенсії. Також він заробив майже 27 тис. гривень працюючи за сумісництвом у Вінницькому національному технічному університеті. У готівці Артюх у 2022 році мав 45 тис. доларів та 160 тис. гривень, а на рахунках в банках тримав менше 10 тис. гривень. Дружина чиновника мала у готівці 40 тис. гривень.

Володимир Артюх володіє автомобілем BMW 525 2012 року випуску, а його дружина — автомобілем BMW 523I 2005 року випуску.

В КОГО НАЙБІЛЬШЕ КВАРТИР

Фото: Facebook

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, згідно з декларацією за 2022 рік, є власником одразу п’яти квартир у Миколаєві. Площа цих квартир становить 115 кв. м, 49 кв. м, дві квартири по 84 кв. м і ще одна на 73 "квадрати". Крім цього, очільник Миколаївщини має ще 50% у квартирі площею 102 кв. метри у тому ж Миколаєві. Ще одна квартира площею 57 кв. метрів у Миколаєві записана на дружину чиновника.

Також Віталій Кім є власником нежитлового приміщення площею майже 300 "квадратів" у Миколаєві.

Восени 2022 року дружина Кіма стала власницею годинника Hublot за 438 тис. гривень, який її подарував чоловік.

Перед самим повномасштабним вторгненням росії, у лютому 2022 року, Віталій Кім взяв в оренду Volkswagen Touareg R-Line 2020 року випуску. Також в нього є власний автомобіль Mercedes-Benz E200 2015 року випуску, а у дружини — SUBARU XV 2.0 2017 року випуску.

Навесні 2022 року дружина Кіма стала власницею криптовалюти на 848 тис. гривень.

За 2022 рік Віталій Кім заробив на посаді очільника Миколаївської області 930 тис. гривень, а його дружина заробила 65 тис. гривень.

На банківських рахунках Кім у 2022 році тримав 93 тис. гривень та 187 євро. До того ж в нього є 74 тис. євро в одному з іспанських банків. В цьому ж банку дружина чиновника тримає 69 тис. євро. У готівці Кім у 2022 році мав 67 тис. доларів, а його дружина — 28 тис. доларів, а також в неї було 509 тис. гривень у готівці.

Фото: Facebook

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін має величезну квартиру у Києві площею майже 190 кв. метрів. Ще одна квартира у столиці площею 150 кв. метрів належить усій родині чиновника. Є у Проніна ще квартира площею 42 кв. метри в тимчасово окупованому Бердянську.

На дружину Проніна записано ще одну квартиру у столиці, але чиновник не вказує у декларації її площу і коли її придбали. Мовляв, дружина не надала такої інформації. На дружину також зареєстровано два офіси у Запоріжжі загальною площею майже 250 кв. метрів. У власності Проніна є ще земельна ділянка площею 800 кв. метрів у Києві.

Очільником Полтавщини Пронін був призначений восени 2023 року, а до того три роки працював заступником Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Отже, за 2022 рік він заробив понад 1,5 млн гривень, що відображено в декларації. Про доходи дружини Пронін нічого не знає, адже вказав у декларації, що вона не надала йому таку інформацію, хоча займається підприємницькою діяльністю. Нерухомості чи автомобілів у 2022 році чиновник не купував, але на його дружину записано два автомобілі: BMW X4 2019 року випуску та BMW 730LD 2017 року випуску.

Фото: Facebook

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у своїй декларації, вказує, що у власності його дружини є одразу чотири квартири на 58 кв. метрів, 61 кв. метр, 48 кв. метрів та 49 кв. метрів.

Сам очільник Чернівецької області Запаранюк був призначений на цю посаду 11 липня 2022 року. За шість місяців 2022 року він заробив у кріслі голови Чернівецької ОВА 432 тис. гривень, що близько 70 тис. гривень на місяць. До призначення Запаранюк був начальником філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України". І за перші трохи більше 6 місяців 2022 року він заробив на цій посаді понад 1,6 млн гривень. Тобто, більше ніж 250 тис. гривень на місяць.

Дружина чиновника протягом 2022 року заробила трохи більше 30 тис. гривень в якості приватного підприємця. У готівці Запаранюк за 2022 рік вказав 57 тис. доларів, а його дружина – 34 тис. доларів.

Руслан Запаранюк володіє автомобілем KIA SPORTAGE 2017 року випуску, а його дружина — DAEWOO LANOS 2006 року випуску.

В КОГО НАЙБІЛЬШЕ АВТОМОБІЛІВ ТА МОТОЦИКЛІВ

Фото: Facebook

Артем Лисогор, який є начальником Луганської ОВА, дуже полюбляє мотоцикли. У відкритому доступі є його декларація за 2022 рік, де вказано, що того року чиновник придбав мотоцикл HONDA GL1800 2008 року за 49 тис. гривень, а його дружина стала власницею мотоцикла ZONTES 2021 року випуску за 9920 гривень. У власності чиновника також є ВАЗ-21099 2004 року випуску та ще один мотоцикл SUZUKI 2007 року випуску. На дружину записане авто CHEVROLET MALIBU 2012 року випуску.

У 2022 році Артем Лисогор ще був заступником начальника ГУ Нацполіції у Житомирській області, а на посаду очільника Луганщини його призначили навесні 2023 року.

За роботу одним з керівників Національної поліції на Житомирщині протягом 2022 року Лисогор отримав майже 1,2 млн гривень. Крім цього, тоді він задекларував подарунок у грошовій формі на 861 тис. гривень. У готівці Артем Лисогор тоді декларував понад 900 тис. гривень. З нерухомості у чиновника є будинок площею майже 200 кв. метрів у селі Глибочиця на Житомирщині, а також земельна ділянка площею 90 кв. метрів.

Фото: Facebook

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов, згідно своєї декларації, має три автомобілі. На початку 2022 року Борзов придбав автомобіль MERSEDES-BENZ VITO 114 2016 року за 550 тис. гривень. Також в нього є Toyota RAV 4 2014 року випуску, BMW 520 2016 року випуску та ИЖ-271501-01 1992 року випуску.

За 2022 рік Борзов заробив понад 920 тис. гривень, що більш ніж 75 тис. гривень на місяць. Дружина чиновника працювала на той час в Управлінні справами Верховної Ради і заробила у 2022 році понад 430 тис. гривень. У свою чергу Борзов декларує, що його донька за 2022 рік отримала понад 1,1 млн гривень прибутку від підприємницької діяльності.

Дружина чиновника в декларації за 2022 рік мала 70 тис. доларів готівки, а сам Сергій Борзов, згідно своєї декларації, не мав ані готівки, ані рахунків у банках.

З нерухомості у Сергія Борзова є житловий будинок площею 91 кв. метр у Гніванській громаді на Вінниччині і там же дві земельні ділянки загальною площею 2 тис. кв. метрів. Також у родини чиновника є квартира площею 187 кв. метрів у Києві.

НЕ МАЮТЬ СВОГО ЖИТЛА

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль подав декларацію за 2022 рік на початку грудня 2023 року, але на той час він ще не був головою Рівненської ОВА – його призначили на цю посаду тільки 27 грудня 2023 року. Протягом 2022 року Олександр Коваль був головою Рівненської районної держадміністрації. Нерухомості чиновник не купував у 2022 році, але він має 25% квартири площею 69 кв. метрів у місті Костопіль на Рівненщині. Тобто, власного житла на 100% чиновник не має.

Протягом 2022 року він заробив 313 тис. гривень, а це близько 26 тис. гривень щомісяця. Дружина чиновника заробила трохи більше 106 тис. гривень, а місцем її роботи була школа у Польщі. Тобто, можна припустити, що з початком повномасштабної війни дружина Коваля виїхала до Польщі.

Користується чиновник автомобілем Opel Astra H 2007 року випуску, власницею якого є його мати.

Фото: Facebook

У начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака нічого немає з нерухомості, але його родина має право користуватися квартирою на 62 кв. метри у селищі Таїрове на Одещині, а дружина і донька Лисака також мають право користуватися квартирою в Ужгороді.

У системі НАЗК є декларація Сергія Лисака за 2022 рік, коли він ще був начальником Управління СБУ у Житомирській області, а з липня 2022 року – начальником управління СБУ у Дніпропетровській області. На цих посадах за 2022 рік він заробив понад 1 млн гривень. Ще понад 27 тис. гривень він отримав за викладацьку діяльність у Державному університеті "Житомирська політехніка". На посаду очільником Дніпропетровщини Лисака призначили у лютому 2023 року. У готівці в 2022 році Лисак тримав 200 тис. гривень та 15 тис. доларів, а на рахунках в банках – понад 450 тис. гривень.

Фото: Тернопільська ОВА

Згідно декларації за 2022 рік в.о. начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський того року не купував нерухомості та автомобілів. Проте, він володіє двома земельними ділянками загальною площею майже 1500 кв. метрів у селищі Богородчани на Івано-Франківщині. Тут же він володіє 25% квартири площею 63 кв. метрів. В Івано-Франківську у чиновника є гараж на 16 кв. метрів. Також у цьому обласному центрі він має право користуватися квартирою на 50 кв. метрів. Втім, свого власного житла на 100% чиновник не має.

За 2022 рік, коли Важинський ще був заступником голови ОВА, він заробив 762 тис. гривень, що більше 60 тис. гривень на місяць. Також він отримав подарунок у грошовій формі на 1716 гривень. А ще 10 тис. гривень зарплатні отримав від одного з приватних вишів в Івано-Франківській області, працюючи там доцентом кафедри права.

В готівці у декларації за 2022 рік він вказав 580 тис. гривень. За 2022 рік Важинський не купував нерухомості та автомобілів. В автопарку Володимира Важинського є два авто: SKODA FABIA 2006 року випуску та NISSAN MURANO 2003 року.

У КОГО НАЙВИЩА ЗАРПЛАТНЯ

Фото: koda.gov.ua

У системі НАЗК є декларація чинного начальника Київської ОВА Руслана Кравченка за 2022 рік, коли він ще працював керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області, а на посаду очільника Київської області він був призначений у 2023 році. Так от згідно декларації, у 2022 році Кравченко отримав понад 1,2 млн гривень на посаді керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області, а це більше 100 тис. гривень на місяць. Усі інші колеги начальника Київської ОВА таких грошей у 2022 році не отримували. За винятком хіба начальника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, який за 2022 рік заробив понад 2 млн гривень, але цей чиновник є учасником іншого нашого рейтингу.

Дружина Руслана Кравченка на той час працювала в Офісі генерального прокурора і заробила у 2022 році майже 840 тис. гривень. Кравченко у декларації за 2022 рік вказав 35 тис. доларів готівкою, а його дружина — 18 тис. доларів.

Кравченко разом зі своєю дружиною у 2022 році проживав у київській квартирі родича останньої. Також у дружини чиновника є квартира площею 89 кв. метрів у столиці. Вона також володіє двома нежитловими приміщеннями площею понад 100 кв. метрів у Чернівцях.

У свою чергу дружина чинного очільника Київщини у 2022 році користувалась автомобілем "INFINITI" QX70, що також належить її родичці. На дружину Кравченка також записано "Mercedes-Benz" C250 2013 року випуску.