22:55  04 квітня
Бійка через російську музику: на Хмельниччині засудили чоловіка за побиття батька військового
01:02  05 квітня
На Хмельниччині ділки продавали підроблені гаджети Apple: їх відправили під суд
00:26  05 квітня
Народила від власного батька: на Буковині засудили чоловіка, який роками ґвалтував доньку
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2025, 03:40

В Україні подешевшав популярний овоч

05 квітня 2025, 03:40
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Популярний овоч в Україні продається дешевше. Йдеться про ті овочі, які привозять з Туреччини

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Темпи збуту турецьких помідорів значно знизилися, а пропозиція, навпаки, зросла. Тому продавці вирішили знижувати ціни. Станом на початок квітня тепличні помідори з Туреччини поштують по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг). Це на 10% дешевше, аніж минулого тижня.

Імпортні помідори в Україні зараз продають в середньому на 19% дешевше, аніж минулого року. При цьому очікується, що ціна ще буде падати.

Нагадаємо, що популярний овоч з борщового набору виріс в ціні. Йдеться про буряк. Серед причин називають, зокрема, погодні умови та проблеми з логістикою через війну. Ціни на буряк цьогоріч на 51% більше, аніж минулого року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
Скільки коштуватиме в Україні Великодній кошик 2025
27 березня 2025, 03:30
Відчутно дорожчає какао: що буде в Україні з шоколадом
26 березня 2025, 03:50
В Україні значно подорожчало масло - які причини
24 березня 2025, 23:30
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
В Україні знімають фільм про легендарну Квітку Цісик
05 квітня 2025, 04:00
Ведуча Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про зради її чоловіка
05 квітня 2025, 03:20
Мер надіслав інтимне відео чиновниці: чим обернулась історія
05 квітня 2025, 03:00
На Закарпатті чоловік обманом виманив 7 мільйонів, які належали родині загиблого військового
05 квітня 2025, 02:40
ШІ забере роботу в 40% людей - ООН
05 квітня 2025, 02:20
Повторна атака на Кривий Ріг: відомо про загиблу та поранених
05 квітня 2025, 01:20
На Хмельниччині ділки продавали підроблені гаджети Apple: їх відправили під суд
05 квітня 2025, 01:02
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла, серед них 9 – діти
05 квітня 2025, 00:36
Народила від власного батька: на Буковині засудили чоловіка, який роками ґвалтував доньку
05 квітня 2025, 00:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Андрій Длігач
Всі блоги »