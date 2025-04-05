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Популярний овоч в Україні продається дешевше. Йдеться про ті овочі, які привозять з Туреччини

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Темпи збуту турецьких помідорів значно знизилися, а пропозиція, навпаки, зросла. Тому продавці вирішили знижувати ціни. Станом на початок квітня тепличні помідори з Туреччини поштують по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг). Це на 10% дешевше, аніж минулого тижня.

Імпортні помідори в Україні зараз продають в середньому на 19% дешевше, аніж минулого року. При цьому очікується, що ціна ще буде падати.

Нагадаємо, що популярний овоч з борщового набору виріс в ціні. Йдеться про буряк. Серед причин називають, зокрема, погодні умови та проблеми з логістикою через війну. Ціни на буряк цьогоріч на 51% більше, аніж минулого року.