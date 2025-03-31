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У понеділок, 31 березня, у Києві та Київській області тимчасово обмежать дорожній рух. Причина – приїзд в столицю іноземних делегацій

Про це передає RegioNews із посиланням на Управління державної охорони України.

В Києві та області буде введено тимчасові обмеження на дорожній рух у зв'язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій. У цей день також можуть бути обмеження на доступ до окремих територій під час проїзду делегацій.

Мешканців та гостей столиці просять враховувати ці обмеження при плануванні переміщення по місту.

Управління держохорони також зауважило, що враховуючи державну охорону високопосадовців та іноземних делегацій, під час їх візитів в Україні можуть бути тимчасово обмежені рух транспорту та пішоходів.

Також військові та поліція можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або, навпаки, залишити їх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на ділянці проспекту Європейського Союзу на рік обмежать рух транспорту та пішоходів.