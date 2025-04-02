Фото: Нацполіція

Житель Харківщини в лісі знайшов небезпечний предмет. Проте він не викликав спеціалістів, а забрав знахідку додому

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався вранці 2 квітня в Ізюмі. 62-річний чоловік знайшов у лісі невідомий вибуховий предмет. Потім він приніс це додому та розрубав топором. Пристрій здетонував. Чоловік отримав поранення.

"Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення невідомих предметів, необхідно викликати службу ДСНС за номером "101" або дзвонити на лінію "102"", - закликали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік під час прогулянки знайшов гранату. Він одразу зателефонував правоохоронцям. Поліція закликає робити так завжди: не торкатися небезпечного предмета, а викликати спеціалістів.