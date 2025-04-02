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02 квітня 2025, 15:55

Понад 100 дітей у Києві шукають тимчасову сім'ю: як допомогти

02 квітня 2025, 15:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У столиці понад 100 дітей, які з тих чи інших причин не можуть проживати у своїй родині й потребують тимчасового розміщення у патронатних сім'ях

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає RegioNews.

За її словами, наразі в столиці функціонує лише три такі сім’ї, у яких перебувають шестеро дітей.

"Ми гостро потребуємо нових патронатних сімей, адже це можливість для дітей отримати тепло, підтримку та турботу в найскладніший період їхнього життя. Завдяки патронатним вихователям вони отримують родинний затишок і турботу замість перебування в інституційному закладі", – зазначила Марина Хонда.

Фінансова підтримка від держави для патронатного вихователя складає три або три з половиною мінімальні заробітні плати, залежно від того, чи йдеться про фізичну особу або ФОП.

Окрім цього, Київ надає сі'’ям патронатних вихователів додаткову щомісячну виплату в розмірі 16 900 гривень. Також передбачена соціальна допомога на кожну дитину: це 2,5 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку та 3,5 для дітей з інвалідністю.

Для тих, хто бажає стати патронатним вихователем, необхідно подати заяву до служби у справах дітей свого району.

Патронат над дитиною: що це таке

Патронат над дитиною передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію в сім'ї патронатного вихователя на період, поки дитина, її батьки або інші законні представники долають складні життєві обставини.

Діти, які найбільше потребують патронатних вихователів – це ті, хто опинився в складних ситуаціях:

  • зазнали насильства чи жорстокого поводження;
  • залишилися без догляду через хворобу, реабілітацію або тимчасову відсутність батьків, наприклад, через їх госпіталізацію;
  • вилучені із сім’ї через загрозу життю та здоров'ю, якщо батьки ведуть асоціальний спосіб життя;
  • є немовлятами, яких відмовилися забрати з пологового будинку, надаючи можливість перебування в сім'ї замість інституційного закладу;
  • залишилися без батьків раптово через їхню загибель чи надзвичайну ситуацію, поки рішення про постійне влаштування ще не ухвалене.

Нагадаємо, торік в Україні спростили процедуру усиновлення і влаштування дітей в нові сім'ї.

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Київ діти патронатна сім'я финансирование підтримка батьки сироти дитбудинок
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